Cluster Covid, bimba ricoverata all'ospedale Cardarelli: sarà trasferita fuori regione

GUGLIONESI. “La paura c’è ed è normale. Sono bambini quelli che sono stati colpiti e, anche se potrebbe esser visto come una semplice influenza, una semplice influenza non è”.

E, infatti, qualcosa sta succedendo. E’ notizia di questa mattina di un ricovero di una bambina di 4 anni, trasportata dal 118 presso l’ospedale Cardarelli, dove è tenuta in osservazione. La situazione al momento è sotto controllo. La bambina è stata trattenuta presso il nosocomio per precauzione visto che all’arrivo presentava sintomi di muco eccessivo con problemi respiratori. Tuttavia, l’Asrem la sta trasferendo fuori regione, in ballo gli ospedali Santobono di Napoli e Gemelli di Roma

Intanto la preside si trova a combattere una situazione sconcertante, la frequenza oggi degli studenti è stata davvero molto bassa.

Anche se le sezioni interessate sono cinque, i genitori hanno ben pensato di non mandare i propri figli a scuola, per tutelarli e per precauzione, riversandosi nelle farmacie del paese per effettuare i tamponi rapidi. Tamponi rapidi che sono sold out anche nei supermercati che vendono i vari kit.

Sempre la dirigente Patrizia Ancora, ai nostri microfoni ha dichiarato che nel pomeriggio effettueranno il tampone gli alunni della classe 3° della primaria, le maestre e i bambini risultati positivi all’antigenico. In totale, dunque, sono circa 29 le persone interessate.

"Oggi pomeriggio- ha dichiarato la dirigente Ancora- ci sarà un incontro con i rappresentanti dei genitori, nel corso del quale verrà fatta chiarezza e verranno illustrate le modalità in vigore in questo momento".

Un via vai di telefonate anche presso gli studi medici. Un continuo squillare per riuscire a programmare il tampone molecolare con l’ufficio d’igiene. Tanti, troppi contagi che riportano la paura a galla.

La situazione è “in continua evoluzione ma sotto controllo- ha affermato il primo cittadino Mario Bellotti- aspettiamo gli esiti dei tamponi molecolari che oggi hanno ripreso a effettuare. L’invito è alla prudenza e a rispettare, come sempre, le regole anti-Covid”.

Purtroppo, secondo la normativa del Ministero della Salute, la scuola non può chiudere. Pertanto sono chiuse solo le classi interessate fino a successive comunicazioni. Così come la mensa scolastica.