"Giocare senza rischi", un progetto per sconfiggere la ludopatia

TERMOLI. Sferrare un duro colpo alla ludopatia, entrando nelle scuole. Questo il progetto messo a punto dall’associazione Konsumer Molise Italia” in Termoli, "Giocare senza rischi", finanziato dalla Regione Molise nell’ambito del sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore. Alla conferenza stampa, oltre ai rappresentanti dei partner progettuali, individuati nelle persone di Laura Venittelli, Giuseppe Vaccaro, Antonio Giuditta e Michele Ventresca, è intervenuto Tito Livio Mongelli, vice presidente europeo dello Skolclub, che ha collaborato alla stesura del progetto e che curerà i materiali didattici e la parte formativa.

Tra le tante dipendenze a cui alcune persone si legano, ce n’è una altamente invisibile ma molto dannosa, una delle peggiori che ci possano essere in circolazione, appunto, la ludopatia.

La gente si annienta dietro a false convinzioni di vincite esose, senza pensare alle perdite che hanno. Giocano compulsivamente e arrivano, talvolta, a perdere tutto. A giocarsi stipendi, a finire anche, nelle peggiori delle ipotesi, a strozzini per avere prestiti e continuare a giocare.

Un fenomeno in aumento a causa, anche, dei giochi online. Giochi online che non danno il controllo di quello che succede, dove non esiste controllo e prevenzione. Giochi online a cui tutti, purtroppo anche i più giovani, possono accedere.

«Durante il lockdown- ha raccontato la Venittelli- abbiamo attivato un servizio di supporto a questa patologia. E, in tanti hanno intasato i nostri numeri di telefono. Gente davvero disperata che, fortunatamente, è stata aiutata e supportata, da remoto, da psicologi del nostro territorio e psicologi romani».

Secondo un’analisi del territorio datata 2016, la più alta percentuale di giocatori d’azzardo è stata riscontrata in Molise.

Le statistiche contano circa il 13% di giocatori, il 12% non rivela alle famiglie di avere questi problemi.

Molti sono i partner di questo progetto, alcune parrocchie, le scuole, le associazioni e l’Asrem con il Serd di Termoli.

«La ludopatia è una piaga del nostro territorio, in media una persona gioca 916€ al mese. Questi sono dati del 2016 e, se consideriamo il periodo di pandemia, crediamo che siano aumentati di molto questi dati».

Bisogna insegnare il comportamento corretto per giocare. Una specie di educazione che deve avere come slogan “Non rischiare di giocarti il patrimonio”. Vietare di giocare non porta a nulla, anzi, crea l’effetto contrario. L’effetto boomerang, più vieti qualcosa, più ti viene voglia di quella cosa.

Ma chi sono le persone che sono “affette” da ludopatia? Persone che non ti aspetti. Persone che lavorano, professionisti e, la fascia d’età più colpita è la fascia 35-45.

Secondo il dottor Mongelli bisogna guardare una sfaccettatura particolare e distinguere tra la ludopatia giovanile e il game disorder.

E lo stato perché non interviene? Perché perdere questi finanziamenti diventa difficile da rinunciare.

Per questo motivo scendono in campo le associazioni, per dare un aiuto concreto e andare contro i poteri forti che, come successo qui in Molise invece, fanno corsi di formazione per attivare sale slot, gioco d’azzardo.

Servono gruppi di auto aiuto, per tutti ma soprattutto per i più giovani. Perché per loro le problematiche diventano ben più gravi. La ludopatia giovanile si affianca al game disorder. Questo gioco di squadra fa sì che il gioco diventi compulsivo. E non ne riesci a uscire.

La prevenzione, l’aiuto deve partire sia dalla scuola che dalla famiglia e, dove questo non basta c’è questo progetto pronto ad accogliere chi ne ha bisogno.

Bisogna creare una rete tra le varie istituzioni, famiglia-scuola-associazione affinché si possano aiutare i più deboli a non entrare in un circolo vizioso e, a chi ci è entrato di uscirne. Non è semplice ma da qualche parte bisogna pur cominciare.

Per questo motivo è stato attivato anche un indirizzo mail al quale chiunque abbia questo problema può rivolgersi tiascolto@casadeidiritti.it.