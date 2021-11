«Importo arrotondato diverso da quello a sistema», Poste replica sul mancato pagamento della Tari

TERMOLI. Mancato pagamento del modello F24 alle Poste di Termoli, arriva la precisazione delle Poste italiane.

In riferimento all’articolo “Tari: cartella arrotondata per eccesso, ma Poste “rifiuta F24”. La segnalazione di una termolese”, Poste Italiane precisa che il pagamento del tributo non poteva essere accettato poiché l’importo “arrotondato” indicato nel modello F24 non corrispondeva a quello di riferimento presente a sistema e pertanto l’applicativo non ha consentito di proseguire nell’operazione.

Gli importi inseriti nella piattaforma di gestione dei pagamenti di Poste Italiane dall’ente creditore, infatti, non possono essere modificati a sportello, sono comprensivi di decimali (quindi non arrotondati) e anche in caso di versamento in un’unica soluzione devono necessariamente essere riportati includendo le cifre decimali.

Tuttavia, in tutti gli eventuali casi analoghi, il contribuente ha la possibilità di compilare anche a sportello il modello F24, il cui modulo in bianco è disponibile in tutti gli uffici postali, avendo cura di indicare l’importo corretto senza arrotondamenti.