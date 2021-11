TERMOLI. Si è fatto il punto sullo stato dell'arte delle tratte regionali e sui progetti infrastrutturali ad esse collegati nel corso di un Tavolo tecnico che ha avuto luogo oggi presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale. Da un lato, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore ai Trasporti, Quintino Pallante, quello alle Infrastrutture, Vincenzo Niro; dall’altro, le Segreterie regionali e le rappresentanze del settore Trasporti di Cgil, Cisl e Uil.

Gli esponenti del Governo regionale hanno fornito informazioni dettagliate sui lavori di ammodernamento e di elettrificazione della linea Rocca d’Evandro-Campobasso, la cui ultimazione, secondo l’ultimo cronoprogramma, è prevista per settembre del prossimo anno. Sono state affrontate anche le questioni relative alla riqualificazione della tratta Campobasso-Termoli, al raddoppio della Lesina-Termoli, all’ammodernamento delle Stazioni di Isernia, Termoli, Campobasso, all’eliminazione di alcuni passaggi a livello nei Comuni di Campobasso, Bojano, Campochiaro, Pozzilli e, più in generale, ai rapporti tra Ente Regione e Trenitalia, ad iniziare dall’acquisto dei nuovi treni a trazione elettrica, per i quali sono previste risorse nella nuova programmazione 2021-2027.