TERMOLI. Una citazione di Mario Rigoni Stern a proposito della natura e degli alberi in particolar modo è questa: “Tra i rami dei grandi alberi mi sono arrampicato per guardare il cielo… con la loro frutta mi sono sfamato, con il loro legno mi sono riscaldato: a loro devo la mia vita”. Mario Rigoni Stern (Asiago, 1º novembre 1921 – Asiago, 16 giugno 2008) è stato un militare e scrittore italiano. Il suo romanzo più noto è Il sergente nella neve (1953), un'autobiografia della ritirata di Russia. Legatissimo alla sua terra, l'altopiano di Asiago, era il discendente dell'ultimo cancelliere della federazione dei Sette Comuni. Primo Levi lo definì "uno dei più grandi scrittori italiani". Questa citazione la troviamo anche sul manifesto che annunciava da parte del Comune di Termoli assessorato all’Ambiente che questa mattina Lunedi 22 Novembre al parco comunale "Girolamo Lapenna" si celebrava la Giornata Nazionale dell'Albero.

All’iniziativa sono stati invitati gli istituti scolastici della città con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolare gli studenti, verso la cultura della sostenibilità ambientale cercando di creare nuovi presupposti verso il rispetto per le aree verdi. Per ogni scuola della città sono state piantate nuove essenze arboree. All’incontro hanno partecipato gli assessori comunali Rita Colaci e Silvana Ciciola. Con la ditta Stabile Terra al parco comunale c’è un obiettivo quello di piantumare un migliaio di piante nuove e come ci ha detto l’assessore Colaci siamo già a circa 700 piantumazioni un ottimo risultato, per quello che è considerato l’unico grande polmone verde della città.

Un momento importante tra canti e piantumazioni per far capire ai più piccoli l’importanza della salvaguardia per l’ambiente e la necessità di tutelare le aree verdi della città adriatica. Una mattinata trascorsa all’aria aperta, quella di ieri, e nella quale i più piccoli sono stati i veri protagonisti partecipando attivamente ai lavori che permetteranno a nuova piante di prendere vita. Un appuntamento che l’amministrazione comunale di Termoli ha voluto consolidare negli anni e che consentirà di rinvigorire le aree verdi del parco comunale.