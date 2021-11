Bimbi positivi a Guglionesi, parla Barbara Morena: «Necessaria la massima cautela»

GUGLIONESI. Il cluster Covid preoccupa a Guglionesi, specie dopo l'avvenuto ricovero a Napoli della bimba di 4 anni. Un messaggio è stato diffuso dalla presidente del Consiglio comunale, Barbara Morena: "In questi giorni, purtroppo, sono risultati positivi al Covid-19 tanti bimbi; non si può rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza dei piccoli e delle loro famiglie, ma nulla si può fare se non augurare una pronta guarigione e sperare che il Covid-19 non si diffonda maggiormente invitando tutti alla necessaria cautela".

Intanto, ieri pomeriggio, summit da remoto con la preside Patrizia Ancora. Non è condivisibile non mandare i propri figli a scuola per paura. È questo il fulcro della riunione con le rappresentanti di classe dell’istituto onnicomprensivo.

Può capitare che bambini e ragazzi abbiano sorelle e fratelli in altre classi. Ed è normale che un genitore abbia il timore di contrarre il virus.

Le assenze, però, saranno giustificate solo per questo motivo. E solo se il tampone risulti positivo. Mentre per chi non manda a scuola i figli a prescindere e per timore, vedrà l'assenza ingiustificata.

Sono molti i genitori che si lamentano per queste scelte ministeriali, quelle di non chiudere gli edifici ma solo le classi.

Il protocollo da seguire, però, è questo e la dirigente non può sottrarsi.

La Ancora si è detta molto dispiaciuta di queste molteplici assenze perché questo fa intendere che non ci sia fiducia nell'istituzione.