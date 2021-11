Incidenti stradali, nel 2020 rilevati 378 sinistri nel Molise con 25 vittime

CAMPOBASSO. La giornalista Giulia Esposito, che si occupa della redazione di articoli per il blog ‘prontobolletta’ , ha pubblicato, di recente un servizio concernente le Città italiane più pericolose in termini di sicurezza stradale. Ne ha tratto, come si vedrà, un ‘focus’ positivo sulla provincia di Campobasso sulla scorta dei dati raccolti dall’Istituto di statistica. Poiché l’arrivo della pandemia ha causato disagi sia a livello sanitario che economico, molti settori sono incappati in cambiamenti di spessore. Fra questi va annoverato quello dei trasporti e – naturalmente - la mobilità e gli incidenti. Secondo le fonti-Istat, si è registrato un decremento-record con riferimento al numero di incidenti stradali ed a quello delle persone coinvolte. Il fatto che i Governi, in generale, abbiano bloccato - quasi totalmente - la mobilità delle persone durante certi periodi dell’anno, può spiegare l’ ‘exploit’.

Tali precauzioni erano state prese principalmente per contenere i contagi e per limitare la seconda ondata della pandemia; e, a beneficiarne nel medio termine, è stata la sicurezza stradale. Per quanto concerne il numero delle vittime e dei feriti per incidenti stradali, in Italia è stato annotato un calo, partitamente, del 24,5 % e del 34% rispetto al 2019. Andando ad analizzare, invece, il numero di incidenti stradali nel 2020, occorre sottolineare una diminuzione del 31,3% rispetto all’anno precedente.

Quest’ultima interessa ogni ambito di percorrenza (strade urbane, extraurbane ed autostrade). Quindi, in generale, il numero delle vittime per i diversi utenti si è ridotto notevolmente (motociclisti, pedoni, conducenti di mezzi pesanti...); ma, in compenso, è stata segnalata la prima vittima su di un monopattino elettrico. La diffusione di questi veicoli è sempre più elevata, grazie soprattutto ai nuovi modelli di batteria ed alle offerte di energia apposite. Sulla base di questi dati, è stato possibile redigere una classifica delle Città italiane, tenendo in considerazione il relativo numero di incidenti stradali per ogni mille abitanti. Nella classifica delle città con più incidenti stradali.

L’anno scorso, in Molise, si sono verificati 378 incidenti stradali. 25 persone hanno perso la vita e 545 sono rimaste ferite. Un bilancio drammatico e inaccettabile, con costi sociali che nel Molise ammontano a circa 64.761.813 per un costo sociale di circa 216,30 per abitante. Campobasso si è posizionata al 49º posto, con un modestissimo indice di incidentalità (2,25%). In particolare, è interessante rilevare come il capoluogo molisano abbia ‘performato’ negli ultimi tre anni (2018-2019-2020). Infatti, partendo dal 2018, l’indice di incidentalità, che era del 2,31%, nel 2019 è diminuito fino a raggiungere un livello di 2, registrando così una variazione del -13,4%. Passando ad analizzare i dati per gli anni 2019 e 2020, si rileva come gli incidenti stradali siano aumentati e di conseguenza anche lo stesso indice, raggiungendo un valore di 2,25%. Dando uno sguardo ulteriore alla classifica, sul podio si rinvengono Bergamo, Genova e Firenze, con un indice di incidentalità - rispettivamente – dell’8,37%, del 7,23% e del 6,45%.

Queste città, già da qualche anno, registrano numeri abbastanza elevati di incidenti in rapporto al numero di persone ospitate. In particolare, se guardassimo a questa classifica per i passati anni 2019 e 2018, troveremmo ancora una volta Genova e Bergamo nelle prime due posizioni. Ciò potrebbe essere ricondotto alla cattiva manutenzione delle rispettive strade urbane ed extraurbane. A tal proposito, va sottolineata la tragica vicenda del Ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto 2018 (43 vittime). Di contro, per quanto riguarda le tre Città più sicure a livello stradale, occorre citare le posizioni occupate da Venezia, Campobasso e Catanzaro con un indice di incidentalità rispettivamente del 2,44%, 2,43% e 2,25%. Possiamo spiegare il terzultimo posto di Venezia in questa classifica sulla base del minor numero di autovetture e, quindi, di conducenti rispetto ad ogni altra città italiana. Catanzaro e Campobasso si confermano nelle ultime due posizioni anche per gli anni 2018 e 2019, così da segnalare, in generale, una maggiore sicurezza stradale.

Claudio de Luca