Tragedia di Argenta, autopsia sulle salme di Paola e Marialuisa: a Santa Croce i primi manifesti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Comparso domenica sera il primo manifesto funebre per la scomparsa, tragica, della 21enne Paola Carrozza, originaria di Santa Croce di Magliano e trasferitasi al Nord, nel ferrarese, assieme alla famiglia. «Io vi amerò al di là della vita». «L’amore è l’anima e l’anima non muore», le parole scelte per accompagnare lo spirito di Paola in cielo.

Intanto, non si sa quando si potranno celebrare i funerali della ragazza, deceduta assieme all’amica Marialuisa Sibilio ad Argenta, martedì sera intorno alle 20, in via Matteotti, proprio nella località di residenza. Come riferisce la stampa estense, in particolare La Nuova Ferrara: «I funerali di Paola Carrozza, 21 anni di Argenta, e Marialuisa Sibilio, 20 anni di Alfonsine, verranno celebrati in due luoghi distinti e in date molto probabilmente differenti. Il magistrato della Procura di Ferrara, com’era prevedibile, ha disposto l’autopsia sui corpi delle ragazze e ora i tempi si allungano. Argenta in lutto per Paola Carrozza e con il fiato sospeso per le condizioni di Elisa di Bona, 21 anni, che si trova sempre ricoverata in rianimazione all’ospedale Sant’Anna di Cona. I medici non si sbilanciano, la ragazza viene tenuta in coma farmacologico e al momento non resta che attendere.

Paola Carrozza si era trasferita da qualche tempo a Milano dove conviveva con il fidanzato ed aveva trovato lavoro in una ditta. Era tornata a casa per qualche giorno, soprattutto per stare insieme ai fratelli e in particolar modo alla sorella Melissa cui era molto legata. La mamma Linda si trovava in Albania quando le è arrivata la tragica telefonata. «Ringrazio tutti per le condoglianze e i ricordi per la mia principessa Paola - ha detto distrutta - una figlia dolce, che non chiedeva mai nulla e che adesso è voltata via. Non lo so, non lo so se ci riesco. Mi viene da pensare che non stava guidando lei e che ha perso la sua vita in un attimo, in un soffio. Non ci sei più bambina mia. Grazie a tutti: siete stati in tanti, anche i professori di mia figlia sono venuti a cercare di farci forza».