Balneari sotto burrasca, reso noto il piano d'azione del Sib

TERMOLI. Resi noti ieri piano di azione e piattaforma rivendicativa per la difesa delle azienda balneari. Come anticipato già venerdì scorso, «La Giunta di Presidenza approva all’unanimità le iniziative e gli obbiettivi per la messa in sicurezza del settore». Come è noto con le sentenze “gemelle” dell’Adunanza plenaria del consiglio di Stato nr. 17 e 18 del 9 novembre scorso nel nostro settore si applica la Direttiva europea cd Bolkestein annullando la proroga di quindici anni delle concessioni demaniali marittime stabilita dalla legge nr. 145 articolo 1 comma 682 e 683 cosiddetta finanziaria per il 2019 e si obbliga la Pubblica amministrazione ad effettuare le gare per la riassegnazione delle stesse. La Giunta di presidenza del Sib, riunitosi d’urgenza e in presenza giovedì 18 novembre, dopo ampia discussione che ha coinvolto tutti i rappresentanti regionali della nostra Organizzazione, approva all’unanimità il Piano di azione e la Piattaforma rivendicativa per la messa in sicurezza delle aziende balneari attualmente vigenti. Preso atto del cambio di fase nella lunga battaglia per la sopravvivenza delle aziende attualmente operanti e di fronte alla richiesta degli Interlocutori politici ed istituzionali di concrete proposte da convertire in regole giuridiche si elabora ed approva una Piattaforma rivendicativa costituita da dieci proposte operative concernenti la disciplina della pubblica evidenza fra le quali, rientrano per importanza: a) il riconoscimento del valore aziendale in favore del concessionario in essere; b) l’esclusione del canone demaniale quale parametro della competizione concorrenziale; c) la preferenza, a parità di proposta, del concessionario in essere.

A sostegno di questa Piattaforma si decide di a) intensificare la interlocuzione, ad ogni livello, con le Istituzione rappresentative – in primis Governo e Parlamento; b) esperire ogni azione in sede giudiziaria per contestare la decisione del Consiglio di Stato; c) intraprendere iniziative di mobilitazione ad iniziare da assemblee territoriali ed eventuale manifestazione nazionale, con le modalità operative da concordare sia con le Autorità sanitarie e di pubblica sicurezza che con le altre Organizzazioni di categoria. È comunque necessario ed urgente, nell'immediato, un preliminare intervento normativo che affronti la situazione emergenziale che potrebbe sorgere e la cui adozione è già stato da noi richiesto. È stata ravvisata, infine, la necessità di un rafforzamento economico dell’Organizzazione mediante il lancio di una sottoscrizione straordinaria a sostegno delle spese non solo giudiziarie occorrenti. «La nostra è una causa giusta: per questo andremo fino in fondo!», così il presidente nazionale del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione che ha partecipato ieri mattina ad Ancona, nella sede Confcommercio Marche Centrali, all'assemblea, organizzata da Confcommercio Marche per affrontare i temi connessi alla recente sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari. Di fronte agli operatori del settore ha sottolineato la portata di una sentenza che è «sbagliata e ingiusta, per questo siamo disposti a ricorrere in ogni sede».

Capacchione ha ricordato come questa sentenza sia una sorta di «schiaffo al Parlamento e alla Corte Costituzionale e va oltre la sentenza della Corte di Giustizia. Ci viene detto che in questo modo si applica il diritto europeo ma deve essere chiaro che non è così. Per questo vogliamo mettere le carte in tavola per ragionare su quale sia la prospettiva giusta con la quale affrontare una questione toccata in un modo così tanto sbagliato. È un momento in cui dobbiamo stare uniti e dare una risposta forte, chiara ed unitaria!».