PETACCIATO. In Molise ci ha messo la faccia, promuovendo per tutta l’estate il referendum sull’eutanasia legale, dopo lo storico via libera ottenuto per il primo suicidio assistito in Italia, Matteo Fallica commenta così il caso: «Per ottenere il riconoscimento dei parametri previsti dalla Corte costituzionale, il nostro concittadino marchigiano si è dovuto sobbarcare un lungo e tortuoso iter giudiziario che ha aggiunto sofferenza a sofferenza. Se il Parlamento continuerà a essere ostaggio dei veti incrociati, sarà necessario l’intervento del popolo italiano, con il referendum popolare per l'eutanasia legale, richiesto da oltre un milione di italiani nei mesi scorsi». Infatti, il comitato etico dell'Asl delle Marche (Asur) ha attestato che Mario (nome di fantasia di un tetraplegico immobilizzato a letto da dieci anni) possiede i requisiti per l'accesso legale al suicidio assistito. Il via libera è arrivato dopo due diffide legali all'Asur e l'aiuto offerto dall' associazione Luca Coscioni. Mario è il primo malato in Italia a ottenere il via libera al suicidio medicalmente assistito, dopo la sentenza 'Cappato-Dj Fabo' emessa dalla Corte Costituzionale.