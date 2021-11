Ordinanza serale del sindaco Bellotti: asilo, elementari e medie in Dad a Guglionesi

GUGLIONESI. Alla fine, è stato il sindaco Mario Bellotti, di fronte alla crescita esponenziale dei contagi, 30 solo oggi, a decretare la chiusura delle scuole dell'obbligo fino a martedì prossimo, a partire da domani. Una settimana di stop decretata con una ordinanza.

« Il Comune di Guglionesi informa che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Sindaco di Guglionesi, d’intesa con il Dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo di Guglionesi, emanerà nelle prossime ore l’ordinanza sindacale di chiusura, in via precauzionale, dei plessi scolastici A/B delle Scuole Nido, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, da mercoledì 24 novembre a martedì 30 novembre 2021. Gli studenti interessati dal provvedimento seguiranno le lezioni in modalità Dad, secondo le indicazioni del dirigente scolastico».

Fino alla tarda serata di oggi erano state 10 le classi messe in Dad, tra cui otto di primaria, una dell'infanzia e una delle medie, ma ora questa decisione azzera tutto, e manda l'intero primo ciclo a casa.