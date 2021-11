TERMOLI. Sono stati 71 i contributi fotografici in gara nel contest social “La Termoli che Mi Piace”, divisi in due categorie, resident per chi abita in città e tourist per chi risiede altrove, anche in altre località molisane. Rispettivamente 46 e 25 le immagini in gara e sui due podi ci sono 4 fotografi amatoriali, due le doppiette, infatti.

Cerimonia di premiazione nel pomeriggio, poco dopo le 15.30, in sala consiliare, alla presenza dell’assessore alla Cultura Michele Barile, della dirigente Carmela Cravero e della giuria, composta da Nicola Angelucci, David Battista BC foto, e Giovanna De Benedictis. Presente anche Mattia Torraco, mentre in sala consiliare c’erano gli assessori Giuseppe Mottola, Silvana Ciciola e Rita Colaci.

Nella categoria Tourist primo e secondo posto per Antonio Paciello, di Foggia, con "Voglia di Mare" e "Monte Castello", terzo posto - presente in municipio - Michele Bagnoli di Limosano, con "Termoli vista da un chiwawa".

Nella sezione domestica, chiamiamola così, primo e terzo posto per Nicola Cappella, con "Luce e tramonti" e "Un nuovo inizio", mentre al secondo posto Michele Francabandiera, con "La leggerezza del Mare".

L’iniziativa dedicata a fotografi non professionisti permetteva a tutti di inviare fino a tre fotografie per proporre gli scatti più belli della città adriatica. Settantuno in tutto le foto inviate e che sono state pubblicate sulla pagina Facebook “La Termoli Che Mi piace”. La classifica dei vincitori, tre per categoria, è stata stilata in base ai “like” ricevuti da tutti gli scatti sulla pagina social nel periodo intercorso tra il primo luglio e il 31 agosto scorsi oltre ai voti assegnati da una apposita giuria di fotografi professionisti che si è riunita dopo la conclusione del contest.

Collaborazione meritoria quella degli esercenti termolesi, presenti con una delegazione, la categoria ha contribuito alla realizzazione del contest fotografico.

Tutte le fotografie realizzate saranno riproposte sulle pagine social del Comune di Termoli.