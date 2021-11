Come scrivere il miglior CV per la tua carriera internazionale

Scrivere curriculum e lettere di presentazione è spesso molto difficile. Scrivere curriculum e lettere di presentazione in un'altra lingua, per cercare un lavoro internazionale e dunque in altri Paesi, è ancora più difficile. Ma tutti siamo d’accordo sul fatto che uscire dalla zona di comfort per seguire i propri sogni di lavorare all'estero sia fantastico (e valga tutta l'agonia della scrittura dell'applicazione), quindi vogliamo presentarti alcuni suggerimenti utili per scrivere un CV e avviare una carriera internazionale.

La maggior parte delle offerte di lavoro inizia con una buona candidatura e ogni buona candidatura è preceduta da ricerca e ulteriore ricerca: questo sarà il nostro “mantra” per la scrittura di un CV per carriera internazionale. Eccoti i migliori consigli, sia che tu scriva un CV classico sia un CV europeo .

Attenzione alla distinzione tra resume e CV

Anche se le parole sono usate in modo intercambiabile in inglese, un “resume” e un CV non sono lo stesso documento in molti Paesi esteri.

Il tuo CV è un elenco dettagliato della tua carriera, istruzione e risultati: include (quasi) tutto ciò che hai fatto e non cambia per le diverse domande di lavoro. Ora, se un CV fosse un lungometraggio sulla tua carriera, il resume sarebbe senz’altro il trailer: è molto più breve (preferibilmente una ma mai più di due pagine) e cambia perché devi adattarlo al lavoro per cui ti stai candidando. Il resume copre fondamentalmente solo le competenze e i risultati che sono importanti per un particolare lavoro e dovrebbe fornire al responsabile delle assunzioni una panoramica di chi sei e cosa puoi portare all'azienda.

Distingui quando utilizzare l’uno o l’altro

C'è di più: i due documenti sono anche usati in modo diverso in tutto il mondo: ad esempio, i nordamericani di solito preferiscono i resume (a meno che non sia richiesto diversamente o si faccia domanda per un lavoro accademico o orientato alla ricerca), mentre reclutatori e datori di lavoro in il Regno Unito, l'Irlanda, l'Europa e la Nuova Zelanda generalmente utilizzano solo CV. Per rendere le cose un po' più semplici, australiani, indiani e sudafricani usano i termini in modo intercambiabile e, come regola generale, i resume sembrano essere preferiti nel settore privato mentre i CV sono usati per le posizioni di servizio pubblico. Tuttavia, sarà meglio chiedere (all'ufficio delle risorse umane o a un amico locale) quanti dettagli è necessario fornire.

Scegli la lingua giusta

Scrivi la candidatura nella lingua in cui si trova l'annuncio di lavoro. Puoi sempre aggiungere una versione tradotta se la lingua dell'annuncio di lavoro non è la lingua madre del paese. Ad esempio, se rispondi a un annuncio di lavoro in lingua inglese in Germania, puoi aggiungere sia la domanda in inglese che quella in tedesco, ma l'inglese avrà la priorità. Potresti anche avere profili LinkedIn in diverse lingue e inviare invece il link di un altro documento.

Chiarisci la tua posizione sul permesso di lavoro e sulle abilità nella lingua estera

Aggiungi il tuo stato di visto e menziona il tipo di permesso che hai. Non nascondere o tralasciare queste informazioni, poiché il reclutatore comunque lo scoprirà alla fine, quindi risparmia tempo e sii onesto sul tuo stato. Lo stesso vale per le competenze linguistiche: se hai indicato di essere fluente in una lingua, i madrelingua sapranno immediatamente se è vero. Questo non è il posto per barare ed esagerare.

Adeguati alle usanze sulle fotografie nel curriculum

Aggiungere una foto dall'aspetto professionale e ad alta risoluzione alla tua domanda non è sempre una buona idea: negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Australia, non dovresti mai una foto. In Germania e Francia, devi aggiungere una foto. È importante fare la tua ricerca in tal senso: troppe applicazioni vengono scartate perché non seguono le regole fotografiche. Questo di solito è per motivi legali, poiché i datori di lavoro non vogliono rischiare di essere accusati di discriminazione basata sull'aspetto.

Se non sei sicuro della foto, puoi sempre aggiungere il tuo profilo LinkedIn all'intestazione del tuo curriculum: in questo modo, il reclutatore/persona delle risorse umane ha ancora la possibilità di vedere una tua foto, senza però essere stata allegata direttamente al CV.