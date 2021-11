Console tunisino in visita alla Guardia costiera di Termoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Giovedì 25 novembre, il Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Beya Ben Abdelbaki Frasoua, si è recato in visita di cortesia alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Accolto dal Comandante della Capitaneria Amedeo Nacarlo e dal Comandante in 2^ Francesca Preziosa, il Console ha manifestato vivo interesse ed apprezzamento per le diverse attività d’istituto svolte dalla Guardia costiera molisana a tutela della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino, che gli sono state illustrate, nel corso della visita, dai responsabili della locale sala operativa. Un particolare ringraziamento, inoltre, è stato rivolto dall’illustre diplomatico all’Autorità marittima per il prezioso lavoro svolto a favore del ceto marittimo locale, al quale appartiene una significativa aliquota di cittadini tunisini.

Al termine della visita, come da tradizione, il comandante Nacarlo ha fatto dono al prestigioso ospite del “crest” della Capitaneria di porto, stemma araldico del Comando di Termoli.