TERMOLI. Il nostro amico delle pietre in equilibrio, Agostino Senese è sempre presente con le sue opere del personale giardino zen e, nell’occasione del 25 Novembre dedicato alla battaglia contro le violenze sulle donne, non ha voluto far mancare il suo messaggio a sostegno di coloro che si battono perché queste brutture, queste violenze fisiche e verbali sempre più in aumento e a cui è sottoposto il genere femminile cessino.

Ormai da tempo sarebbe il caso di sostituire le chiacchiere, che volano via con il vento, con i fatti, decisamente più concreti e con leggi sicuramente molto più drastiche e severe verso chi si macchia di queste atrocità.

Agostino ci ha voluto, come sempre, donare le sue creazioni e, oltre alla dedica per le donne, ha voluto mostrarci anche i lavori che riesce a fare sulla sabbia della spiaggia termolese.