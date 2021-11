Covid, Rt stabile ma cresce incidenza: stop ai voli per variante sudafricana

ROMA. Il report dell’Iss (Istituto superiore di sanità) dedicato alla pandemia da Covid-19 delinea un quadro non proprio positivo: malgrado l’indice Rt sia stabile a 1,23, cresce l’incidenza del virus che colpisce 125 persone ogni 100mila abitanti nella settimana inclusa tra il 19 e il 25 novembre, in netta crescita rispetto alla settimana precedente quando si è registrata un’incidenza di 98 casi per 100mila abitanti.

Le terapie intensive risultano occupate al 6,2% (contro il 5,3% della settimana precedente), mentre il tasso di occupazione delle aree mediche, su base nazionale, sale a 8,1% contro il 7,1% del 18 ottobre, con valori alti di incidenza nella provincia autonoma di Bolzano e in Friuli Venezia Giulia. "Una Regione risulta classificata a rischio alto, 18 Regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, una Regione è ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Sono 10 le Regioni che riportano un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza", sottolinea il report appena rilasciato.

A spaventare l’Oms, ad oggi, è la nuova variante del Sudafrica, definita B.1.1.529 che, secondo quanto riporta il giornale The Guardian, sarebbe la peggiore conosciuta finora. Per evitare una diffusione sul territorio europeo, molti Stati hanno sospeso i collegamenti aerei con il Sudafrica, tra cui la Gran Bretagna. Sulla stessa linea anche Israele che sta vietando ai suoi residenti di recarsi in Sudafrica, anche in virtù dell’identificazione della nuova variante su un cittadino del Malawi.