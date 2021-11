TERMOLI. I parcometri segnano ‘fuori servizio’ da ieri mattina, giovedì 25 novembre: non si tratta di un guasto, ovviamente, ma dell’iniziativa del Comune di Termoli, in special modo dell’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo guidato da Michele Barile, di concerto con il Comitato Spontaneo di Commercianti, che ha deciso di proporre, anche per quest’anno, l’iniziativa denominata ‘Black Friday Free Parking’.

Ben tre giorni, non il solo venerdì come il nome farebbe pensare, in cui i parcheggi blu e bianchi siti sul territorio termolese giovano degli stessi vantaggi di gratuità. Da ieri, infatti, il posteggio a Termoli è completamente gratuito e lo resterà fino all’intera giornata di sabato 27 novembre.

Una manovra, già testata, per consentire a chiunque di parcheggiare senza pagare, incentivando gli acquisti nei negozi, soprattutto quelli del centro, in vista del Natale e approfittando degli sconti legati al ‘Black Friday’, importato qualche anno fa dagli USA.

Sebbene l’iniziativa risulti lodevole e vantaggiosa, e malgrado molti cittadini se ne siano ricordati solo una volta giunti dinanzi ai parcometri risultanti fuori servizio, con tutte le preoccupazioni del caso, il primo bilancio dei commercianti non sembrerebbe così roseo come i pronostici: «Non c’è stata affluenza che ci aspettavamo, soprattutto ieri. È stato un giovedì abbastanza normale». Ha commentato Maurizio Giambernardino, titolare di Ciak e portavoce del comitato dei commercianti del centro termolese.

Non tutto è perduto, però, visto l’arrivo del fine settimana, in cui i commercianti ripongono le speranze: «Oggi qualche piccolo segnale in più c’è stato – ha concluso Giamberardino - attendiamo il pomeriggio visto anche il meteo favorevole. Siamo pronti ad accogliervi nei nostri negozi».