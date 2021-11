Rifiuti, in Molise spesa media aumenta del 6,1% e raggiunge i 242 euro

CAMPOBASSO. I nuovi dati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva

242€: questa la cifra spesa nel 2021 da una famiglia molisana per la tassa rifiuti (312€ la media nazionale), con un aumento del 6,1% rispetto al 2020.

La regione con la spesa media più bassa è il Veneto (€232), dove si registra anche una diminuzione del 4% circa rispetto all'anno precedente. Al contrario, la regione con la spesa più elevata resta la Campania (€416, -0,6% rispetto al 2020).

A livello territoriale si registrano aumenti in dodici regioni: incremento a due cifre in Liguria (+10,3%), segue la Basilicata con +8,1%, il Molise con +6,1% e la Calabria con +5,9%; tariffe in diminuzione in sei: in Sardegna si registra un -5% e in Veneto un -3,8%.

Catania è il capoluogo di provincia più costoso (504€ stabile sul 2020), Potenza il più economico (131€, ma in aumento rispetto al 2020, 121€). Rispetto ai 112 capoluoghi di provincia esaminati, sono state riscontrate variazioni in aumento (rispetto al 2020) in ben 53 capoluoghi, situazioni di stabilità in 37 e variazioni in diminuzione in 22. A Vibo Valentia l’incremento più elevato (+44,9%), a Rovigo la diminuzione più consistente (-23%).

Notevoli spesso le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione: in Molise, si va dai 210€ di Isernia ai 275€ di Campobasso.

Quanto a raccolta differenziata, il Molise si colloca più in basso rispetto alla media nazionale: nel 2019, siamo al 50,4% di rifiuti differenziati in regione rispetto al 61,3% del resto del Paese. È questo il quadro che emerge dalla annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, disponibile online sul sito www.cittadinanzattiva.it. L’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2021 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. L'indagine è realizzata nell'ambito delle "Iniziative a vantaggio dei consumatori", finanziate dal Ministero dello sviluppo economico, Legge 388/2000 – ANNO 2020.

CAPOLUOGO TARI 2021 TARI 2020 VARIAZIONE