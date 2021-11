In Molise 26 contagi diffusi tra 17 località, dodici i guariti e 12 i ricoverati al Cardarelli

TERMOLI. Un ricovero e una dimissione, sempre in Malattie infettive del Cardarelli lasciano a 12 il numero dei ricoverati Covid nel Molise, di cui uno in Terapia intensiva. I contagi su 617 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall'Asrem sono risultati 26. Dodici i guariti. Spicca il numero delle località dove sono stati trovati i nuovi positivi, più che il numero complessivo: ben 17.

I positivi: 3 Termoli, 2 Campobasso, 1 Casacalenda, 1 Castelmauro, 2 Cercepiccola, 1 Colli a Volturno, 4 Guglionesi, 3 Isernia, 1 Larino, 1 Macchia Valfortore, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Montorio nei Frentani, 1 Rionero Sannitico, 1 Rotello, 1 San Giuliano del Sannio, 1 Sepino, 1 Tufara.

I guariti: 3 Termoli, 1 Casacalenda, 1 Fornelli, 3 Isernia, 3 Montorio nei Frentani, 1 Sesto Campano.

Con il ricovero di un paziente di Isernia e le dimissioni di altro paziente sempre di Isernia è fermo a 12 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, 1 in Rianimazione Covid e 11 in Malattie infettive.

Di questi 8 non sono vaccinati, 1 con solo prima dose, 2 con seconda dose/dose unica, 1 con terza dose.

Fermo a 503 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, dai 415 di ieri ai 429 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

In aumento, dai 2.574 di ieri ai 2.575 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 61 sui 136 della regione, a fronte dei 135 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.

111 Isernia

69 Guglionesi

28 Termoli

24 Campobasso

15 Monteroduni

14 Sepino

13 Venafro

12 Casacalenda

11 Pesche

10 Larino

9 Montenero di Bisaccia

7 Campomarino, Montorio nei Frentani, San Polo Matese

6 Sant’Agapito, Fornelli

5 Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Sesto Campano

4 Castelmauro, Mafalda

3 Gildone, Portocannone, Forli del Sannio, Rionero Sannitico, Santa Maria del Molise

2 Sant’Elia a Pianisi, Sant’Angelo del Pesco, Montaquila, Guardiaregia, Sessano del Molise, Pozzilli, Miranda, San Giacomo degli Schiavoni, Colli a Volturno, Cercepiccola, Rotello, San Giuliano del Sannio

1 Santa Croce di Magliano, Bojano, Civitanova del Sannio, Campolieto, Jelsi, Agnone, Castel del Giudice, Scapoli, Roccamandolfi, Bonefro, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Baranello, Pescolanciano, Campodipietra, Palata, San Martino in Pensilis, Trivento, Macchiagodena, Castelpetroso, Ururi, Macchia Valfortore, Tufara.