Dalle promesse all'inganno, poi solo soprusi e vessazioni: una storia di violenza

BASSO MOLISE. Il 25 novembre è stato celebrato in ogni dove, mai come quest’anno un florilegio di manifestazioni, anche per impulso del Miur, che ha voluto coinvolgere tutte le realtà scolastiche. Purtroppo, al di là dei moti di sensibilizzazione, ci sono storie che evidenziano tutta la drammaticità delle violenze di genere. C’è una donna e non importa di che nazionalità sia. C’è una donna che ogni giorno combatte contro qualcuno più forte di lei. Un qualcuno capace di renderla vulnerabile, di renderla schiava. Si ribella. Ma quella sua ribellione tante e troppe volte le si ritorce contro. Perché? Perché spesso le sue denunce vengono cestinate. Controlli di routine e poi il buio. La porta si chiude e rimane lei insieme al suo carnefice. Quel carnefice che davanti alle forze dell'ordine nega. Nega di averle fatto violenza. E spesso è vero, perché i lividi non sono visibili. Ma quelli dell’anima solo chi li subisce li può sentire.

E tutto ricomincia. Un circolo vizioso da cui, molto spesso non si esce vive. E chi, invece ne esce, tenta di sopravvivere. Perché il carnefice, l’orco non si dà per vinto. C’è una donna. È incinta. Il suo “grande amore” la picchia. La umilia. I calci alla pancia sono all'ordine del giorno. I vicini non sono omertosi. Denunciano. Fascicoli e fascicoli di violenze. Scattano i controlli. Tutto finisce come sempre. Sono di nuovo soli. Lei, con una creatura in grembo. Lui con la sua ossessione.

C’è una donna. Deve mantenere la famiglia perché il marito è un nullafacente. Come può fare? Il marito il modo lo trova. Vieni con me. Ti porto sulla statale. Farai il mestiere più antico del mondo. E chi se ne frega se ti fanno del male.

C’è una donna. Vuole trovare fortuna in Italia o in qualche paese civilizzato, vuole scappare dalla guerra. Dalla fame.

Eccolo il suo salvatore. Vieni con me. Dammi 1000 euro e ti farò vivere da regina. La compra. La riduce in schiavitù. La spoglia. La lega e abusa di lei, del suo corpo e, la sua anima a poco a poco si svuota. Gli occhi non hanno più luce. Il corpo diventa merce di scambio. E lei non si ribella. Perché? Perché ogni volta che lo ha fatto le sue denunce vanno cestinate o lasciate su quelle fredde scrivanie fino a che qualcosa succede. La loro morte.

Una morte fisica perché la morte dell'anima arriva ancora prima. Già al primo colpo.

C’è una donna. Tenuta quasi sequestrata. Riesce a scappare. Quasi mezza nuda. I vicini la vedono. La aiutano. Ha nascosto dei soldi nelle suole delle scarpe. I vicini la aiutano. La fanno scappare. Dove sarà finita adesso nessuno può saperlo. Si spera abbia trovato la serenità che le era stata brutalmente tolta.

C’è una donna che vede ledere la sua dignità tutti i giorni perché l'uomo che ha accanto è un orco. Le usa violenza psicologica, fisica e sessuale. C’è una donna. E quella donna potresti essere tu. Tu che leggi. E allora non possiamo ricordarci di questo scempio solo nella giornata del 25 novembre. Dobbiamo farlo tutti i giorni. Dobbiamo crescere con la convinzione che mai nessuno può toglierci la nostra dignità, la nostra libertà. C’è una donna e ora non c’è più. Perché questo mondo troppo maschilista non le tutela per niente. Questo mondo non l'ha saputa proteggere. Rimangono solo le denunce. Fascicoli pieni che ora non servono proprio più.