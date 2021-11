Intitolazione in memoria di padre Cipriano De Meo: parla il sindaco di Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Non poteva non mancare la risposta del sindaco di Serracapriola, Giuseppe D’Onofrio, alla questione relativa all’intitolazione, di una piazza o via, al compianto Padre Cipriano De Meo. Pochi giorni fa, la notizia che riportava la proposta di questa intitolazione, effettuata il 18 novembre di quest’anno, ideata dal consigliere comunale, esponente di minoranza, Marco Camporeale .

Il sindaco non ci sta a questa notizia e, in un’intervista, ci spiega la realtà dei fatti. Nell’intervista, il primo cittadino di Serracapriola esordisce così: “Purtroppo il consigliere Camporeale, riprende notizie che noi dell’Amministrazione facciamo venir fuori. Il 30 ottobre 2021, con la commemorazione di Padre Matteo D’Agnone, nella chiesa di Santa Maria, alla presenza del Vicario del Vescovo della Diocesi di San Severo, del Padre Guardiano degli attuali frati Cappuccini, presenti al nostro Convento, Padre Nicola, del nostro parroco don Renato, in quell’occasione, io sono stato l’unico a ricordare la figura e l’importanza di Padre Cipriano e, in quella sede, alla fine della funzione liturgica, pubblicamente ho espresso la volontà mia e di tutta l’Amministrazione, di intitolare una piazza o una via al nostro amato Padre. Il pubblico presente, commosso da questa iniziativa, ha accolto la mia proposta con dei calorosi applausi”. In chiesa, oltre i numerosi fedeli di Serracapriola e le istituzioni ecclesiastiche erano presenti anche molti gruppi di preghiera arrivati dai paesi limitrofi, più quelli locali”. Il Sindaco afferma che addirittura era già stata scelta la piazza per questa intitolazione, sempre in comune accordo con tutta l’Amministrazione, che non sarà solo intitolata a Padre Cipriano, ma anche ad un altro frate di Serracapriola, Padre Luigi Ciannilli.

“Ho ritenuto giusto intitolarla ad entrambi, perché hanno fatto lo stesso identico percorso, ricco di analogie; partendo dalla data di nascita, stesso mese, stesso anno 1924, a differenza di un giorno; entrambi hanno svolto oltre 70 anni di sacerdozio, sono diventati frati nello stesso periodo e, ironia della sorte, sono morti anche nello stesso anno, 2020. Credo che sia giusto e doveroso, da parte nostra, intitolare la piazza ad entrambi.” Come sappiamo, cambiare l’intitolazione di una piazza o di una via, non è semplice e non può essere effettuato dall’oggi al domani; oltre a seguire un iter burocratico, bisogna anche tenere conto delle difficoltà dei residenti, nel cambio della suddetta intitolazione, A tal proposito, il Sindaco e tutta l’Amministrazione hanno scelto come luogo, una piazza centrale, non ancora intitolata, l’ex piazzale Q8.

Prosegue: “Stiamo seguendo l’iter burocratico, cosa che molto probabilmente il consigliere Camporeale non sa nemmeno. Lui è arrivato secondo, ha copiato questa nostra idea antecedente alla sua proposta, documentata anche da una diretta streaming”. Le notizie non finiscono qui, il Sindaco ci fa sapere che, in un ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale del 28 ottobre 2021, rinviato per motivi tecnici formali, riguardante la concessione in deroga, del suolo per erigere una Cappella funeraria con annesso monumento, a Padre Cipriano, nel cimitero di Serra capriola. Attualmente è adagiato in un loculo comunale, sempre qui a Serracapriola, dove mi sono interessato io in prima persona per portarlo qui. Il suo desiderio era quello di riposare qui, nel cimitero cittadino, in una cappella personale. Mi sono messo subito al lavoro per questa cosa, e il suolo da me trovato per far costruire una cappella degna di lui, è proprio di fronte le tombe dei suoi genitori.

Nel prossimo Consiglio comunale, riporteremo in approvazione, la concessione del suolo. C’è un gruppo di preghiera che ha intenzione di realizzare questa cappella funeraria; anche in questo caso, bisogna rispettare tutti i passaggi burocratici”.

A fine intervista il sindaco ci saluta con questa affermazione: “Il consigliere Camporeale, pur di avere un po’ di visibilità, è disposto a tutto”.