Sportelli di prossimità nel progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” al Tribunale di Larino

LARINO. Continua per il terzo anno consecutivo la collaborazione per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro tra il Tribunale di Larino e il Liceo frentano “F. D’Ovidio”.

Dopo aver vinto con i precedenti progetti un premio provinciale e aver presentato in anteprima il progetto all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario presso la Corte d’Appello di Campobasso riscuotendo molti apprezzamenti dai magistrati presenti, i ragazzi del Liceo guidati dal tutor Vincenzo Musacchio presenteranno un nuovo progetto che riguarderà l’istituzione degli Sportelli di Prossimità nel Circondario di Larino. Il presidente del tribunale Michele Russo e il dirigente scolastico Antonio Vesce hanno firmato il 18 novembre scorso la nuova Convenzione. Il direttore Vincenzo Musacchio assieme al presidente Russo hanno stilato il cronoprogramma che porterà a giugno 2022 alla formazione di un impianto teorico-pratico e di formazione per il relativo personale assegnato agli istituendi Sportelli di Prossimità.

Si tratta di punti di accesso che verranno creati presso i Comuni che hanno perso i tribunali o le sezioni, in modo che i cittadini abbiano la possibilità di presentare documenti o di svolgere pratiche che riguardano, ad esempio, istituti di protezione giuridica a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Il progetto, annunciato dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia nei mesi scorsi, prima della applicazione a livello nazionale, sarà sperimentato in varie regioni, tra cui anche il Molise. Gli sportelli saranno aperti nei Comuni situati nelle aree più deboli o nelle zone in cui gli uffici giudiziari sono più lontani. Si fa strada, insomma, l’idea della giustizia come bene che deve essere presente sul territorio. Gli sportelli di prossimità sono la risposta del welfare state al cittadino in difficoltà. Tali iniziative, infatti, sono fiorite e operano nell’ambito delle amministrazioni di sostegno, tutele (anche di minori) e curatele, il settore della volontaria giurisdizione più prossimo alle esigenze delle persone fragili.