Città invisibile, il Comune assegna terreno per il centro diurno dei senza dimora

TERMOLI. Impegno formale da parte della Giunta Roberti riguardo gli spazi destinati al centro diurno della “Città invisibile”, gestito dall’associazione Faced. Dopo lo sgombero avvenuto a inizio novembre e il temporaneo trasloco nella parrocchia di Sant’Antonio, due giorni fa l’esecutivo di via Sannitica ha deliberato l’assegnazione di un terreno, ubicato nella zona vicina al palazzetto dello sport di contrada Airino, per l’insediamento di una struttura amovibile.

Dopo la notifica da parte dell’ente di rientrare in possesso dell’ex carcere di piazza Olimpia, che sta diventando Museo del mare, la stessa Faced, lo scorso 19 agosto, ha richiesto l’assegnazione della particella, catastalmente individuata nella delibera di giunta, per continuare a svolgere l’attività sociale; dal 2018 un Centro diurno per persone senza dimora (La città invisibile), attività portata avanti dal 2018.

Considerata l’urgenza evidenziata dalla Associazione Faced per poter continuare nell’attività di supporto, di ascolto, di socialità per le persone senza fissa dimora; che ricorre, nel caso di specie, il perseguimento indiretto di fini istituzionali da parte di Enti associativi che è interesse primario di questo Comune promuovere e sostenere, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art 118, comma 4, della Costituzione, l’amministrazione comunale di Termoli, rilevate le finalità che l’amministrazione intende perseguire attraverso il presente atto le quali si concettizzano nell’interesse di promuovere e sostenere attività di volontariato e valori solidaristici; ha deciso di valutare positivamente l’istanza dell’Associazione Faced e concedere l'occupazione gratuita della porzione del terreno comunale ascritto al Foglio 12 particella 671, per il posizionamento di una struttura amovibile da adibire a sede per l’Associazione così da poter proseguire il lavoro de “La Città invisibile”; demandando al Dirigente del Servizio Patrimonio ogni atto consequenziale al presente provvedimento

Gli operatori del centro diurno, interpellati, accolgono questo atto positivamente, ma alla soddisfazione per l’impegno assunto dal Comune di Termoli, dichiarano di restare vigili su tutti gli altri passaggi burocratici che seguiranno.