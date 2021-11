TERMOLI. Dopo la visita alla nostra città del 10 novembre, altri studenti del Progetto Erasmus, provenienti da diverse nazioni europee, sono venuti a Termoli giovedì 25 novembre per visitare la nostra città. Il gruppo di oltre 40 studenti proveniente dall’Istituto “Mattioli” di San Salvo, era composto da studenti della Bulgaria, Turchia, Polonia e Portogallo. Ad attenderli ai piedi della scaletta a chiocciola, il presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena che ha accompagnato il gruppo per le viuzze e le stradine del nostro borgo soffermandosi in modo particolare nella Cattedrale dove, dopo aver raccontato loro la storia dei nostri due santi Basso e Timoteo, ha fatto visitare la cripta nella quale furono rinvenute, in diverse epoche, le loro reliquie. Il tour si è concluso con il passaggio alla ormai storica “rejiecelle” e con una visita alla “Termoli sotterranea” e al MUMA. Tanto entusiasmo tra gli studenti per la bellezza del nostro Borgo immortalato in tantissime foto. Ad accompagnare gli studenti le prof.sse Emanuela Lattanzi e Marina Rossi.