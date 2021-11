TERMOLI. Un moto di generale indignazione c'era stato dopo il danneggiamento, con atti di puro vandalismo sacrilego, delle statute della rotonda timoteana all'incrocio tra via Rio Vivo e viale Marinai d'Italia. Ferite materiali, quelle provocate con le opere d'arte in frantumi, e morali, per il degrado evidente in cui fasce della società sono avvolte. Per fortuna, con fede e olio di gomito, disponibilità e generosità, è stato ripristinato da poco e riparato il trittico timoteano nell’omonima rotonda che fu vandalizzata.

Lo si apprende dalla pagina Facebook del parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta.

«Grazie a Cleofino Casolino e Giuseppe Sebastiano. San Timoteo vegli sulla nostra città assieme a San Basso e intercedano per noi tutti».