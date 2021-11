Positivo al Covid di rientro dall'Africa, si sospetta variante Omicron in Campania

COVID. In Campania è in atto il sequenziamento per capire se, il positivo di rientro dall’Africa Australe, sia stato contagiato dalla variante Sudafricana (Omicron). Anche tutta la famiglia, composta da altre cinque persone, è risultata positiva al Covid, sono tutti in isolamento e tutti con sintomi lievi.

Naturalmente da parte delle Istituzioni è alta l’attenzione su questo caso proprio tenuto conto delle notizie degli ultimi giorni su questa tipologia di variante. Tutti i contatti dei positivi sono in isolamento

Come ha dichiarato il governatore De Luca: “al momento sono state adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo anche al sequenziamento del virus per verificarne la sua natura con certezza”.

Nelle prossime ore sono attesi i risultati del sequenziamento.

Intanto, dopo il Belgio, in queste ore sono stati identificati due casi di variante in Germania, a Monaco e in Inghilterra e l’Unione Europea si riunisce con urgenza per blindarsi e delineare le misure da prendere in tutta Europa al fine del contrato di questa nuova variante.