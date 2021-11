GUGLIONESI. A scuola non si insegnano solo le materie scolastiche dettate dal Miur. A scuola s’insegna anche la vita di tutti i giorni. S’insegna come andare avanti nelle avversità e come dal dolore o da una “diversità” si possa diventare dei campioni.

Che l’istituto omnicomprensivo di Guglionesi sia all’avanguardia e un fiore all’occhiello del Basso Molise è un dato di fatto. Perché non solo ha un alto numero di iscritti ma anche perché riesce a portare nel bagaglio culturale e di vita dei suoi alunni, emozioni che non dimenticheranno mai.

Ed è per questo che, nella giornata di venerdì 26 novembre, la classe IE del liceo ha potuto incontrare, seppur da remoto, la campionessa paraolimpica Assunta Legnante.

Doppia medaglia d’argento nel lancio del peso e del disco, una guerriera che ha saputo fare della sua vita un dono per tutti.

Campionessa europea e ora anche mondiale, nelle discipline indoor del getto del peso, primatista nazionale outdoor e indoor e record mondiale della sua categoria con un risultato pari a 17,32 metri.

La Legnante è un simbolo di speranza per tutti. Il suo glaucoma agli occhi non l’ha fermata ed ha continuato ad allenarsi e gareggiare come un treno in corsa. Una spinta che le hanno dato tutti quelli che le vogliono bene.

Ha ottenuto tre Collari d’oro per meriti sportivi e la carica di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.

“Mi sono rimessa in gioco ed ho provato ad avere una seconda vita- ha dichiarato la Legnante ai ragazzi dell’Omnicomprensivo- e ci sono riuscita. Non voglio essere un esempio, ce ne sono tante prima di me, a me piace essere da stimolo. Il complimento più grande è stato di una ragazza che mi ha detto che grazie a me ha guardato dentro sé stessa ed ha capito che non doveva rimanere sul divano ma doveva iniziare a reagire”.

Un simbolo. Un simbolo di speranza e di rinascita.

“Voglio imparare a suonare la chitarra. E’ un sogno nel cassetto che spero di mettere in atto”.