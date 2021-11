La Villa Rustica Romana torna in tutto il suo splendore Copyright: Termolionline.it

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. «Restituiamo alla nostra comunità e all'intera Regione un patrimonio storico e culturale che abbiamo la fortuna di conservare sul nostro territorio. La Villa Rustica romana, in località San Pietro, torna a vivere, e potrà finalmente essere ammirata nella sua bellezza da tutti noi. San Giacomo vive». Con questo annuncio, atteso dalla comunità locale, il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta, ha reso noto come siano stati completati i "Lavori di tutela e valorizzazione del sito archeologico di San Giacomo degli Schiavoni Località San Pietro".

«Sono giunti a conclusione i lavori di riqualificazione della nostra Villa Rustica, eseguiti dalla ditta Bio Costruzioni. La dimora è stata riportata alla luce grazie al finanziamento dell'Area Urbana di Termoli, cui fa parte San Giacomo degli Schiavoni. Inutile ribadire la soddisfazione dell'amministrazione comunale per aver conseguito questo risultato, di ampia valenza culturale e storica per la nostra comunità e per l'intera Regione. Da venerdì scorso il sito, che è stato anche opportunamente recintato, potrà essere visibile a tutti».

Il primo cittadino ha espresso un ringraziamento particolare all'architetto Gianluca Di Donato, direttore dei Lavori e progettista, agli archeologi Ida Lafratta e Gianni Furiassi, al responsabile del Settore Tecnico comunale Ingegner Marco Manes e al consigliere comunale Alessandro Marsilio che hanno seguito passo, passo i lavori, coordinandosi con la Sovrintendenza ai Bei Culturali della Regione Molise».