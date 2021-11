Contagio in classe al liceo scientifico Alfano, Dad e tamponi agli studenti

TERMOLI. Caso di positività al Covid-19 al liceo Alfano di Termoli. La dirigente scolastica Concetta Rita Niro ha disposto subito l’attivazione del protocollo Covid classe 5B del liceo Scientifico.

«Così come prescritto dalla nota Interministeriale n. 0001218 del 06/11/2021, si chiede alle studentesse e agli studenti della suddetta classe di effettuare un test molecolare presso la sede dell’Asrem di Termoli – Via del Molinello, 1 il giorno lunedì 29/11/2021 alle ore 10.00. Si comunica, inoltre, che, sabato 27 novembre 2021, e fino all’esito dei tamponi, le attività didattiche in presenza sono sospese e viene attivata la Didattica a Distanza. Si precisa che il 29/11/2021 le lezioni per tale classe sono sospese sia in presenza che in modalità a distanza».