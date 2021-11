TERMOLI. Il ricordo di Aldo Bevere, Andrea Pezzella e Marco Guida. Il primo difensore, gli altri due tifosissimi del Termoli e sempre presenti allo stadio Gino Cannarsa per sostenere i giallorossi.Gli Ultras del Termoli prima dell’incontro contro l’Olympia Agnonese li hanno voluti ricordare omaggiando i familiari con un mazzo di fiori. Sotto la curva, lì dove tutti e tre sono ritratti in un grande murale voluto per ricordarli ogni domenica. I nomi di Bevere, Pezzella e Guida sono rimbombati in tutto lo stadio tra gli applausi del pubblico e della “Guida”. Non sono più con noi da anni e per diversi motivi. Ma l’attaccamento dei tifosi ad Aldo Bevere, Marco Guida e Andrea Pezzella non si è mai affievolito nel tempo, e anche oggi sono stati ricordati alla presenza dei familiari e del direttore generale del Termoli Calcio 1920 Clemente Santonastaso.