TERMOLI. La storia del mondo, delle nazioni e delle proprie città la fanno gli uomini che ci vivono, che ci lavorano, che creano famiglie e che amano i luoghi natii. Ieri Termoli ha perso un altro personaggio che ha contribuito alla storia artigianale e lavorativa di questa nostra amata città: lo storico "Fornaio" della Madonnina, un personaggio che ha fatto del proprio lavoro un'arte.

Il cibo primario, come è il pane quotidiano, bello, caldo e friabile, inondava di profumo tutta la zona di ingresso al centro città. Un profumo che attirava tutti, soprattutto chi arrivava da fuori città. Di grandi Fornai, un tempo Termoli ne era piena ed ancora qualcuno resiste tramite la tradizione di famiglia.

Il forno di Vincenzo Teonesto lo è, annoverato tra i luoghi storici di una Termoli d’altri tempi. Ricordiamo anche il figlio Michele, un amico, purtroppo scomparso in età molto giovane, ma mai dimenticato. Quando lavorava con il papà e passavamo davanti al forno, Michele usciva sull'uscio tutto bianco di farina e con il classico cappellino dei fornai in testa ed il grembiule per un saluto, anche fugace, e l’augurio di una buona giornata.

Il mestiere del fornaio è sicuramente un mestiere duro: si lavora mentre tutti dormono, per fare in modo che al nostro risveglio possiamo trovare sulla tavola il prodotto sfornato, profumato e fragrante. Ora, per Vincenzo il fornaio, si aprono porte più grandi quelle del cielo. Chissà che non possa far assaggiare il suo pane appena sfornato anche agli Angeli lassù. In cielo Buon viaggio Vince'u' furnere.

A dare il triste annuncio della sua dipartita sono la moglie Annina, la figlia Cristina, il genero Francesco, la nuora Gilda, i nipoti e i parenti tutti. I funerali si svolgeranno questa mattina, lunedì 29 novembre, alle ore 10.30 a San Giacomo degli Schiavoni.