TERMOLI. “Sono oltre venti giorni che non ritirano la spazzatura”: inizia così il messaggio di un utente di Termoli che segnala il mancato ritiro dell’immondizia al civico 248 di via delle Magnolie dove risiede la suocera.

Stando a quanto riportato e ben visibile dalle foto inviate, in questa zona di Difesa Grande la Rieco avrebbe mancato l’appuntamento con il servizio di ritiro per quasi tre settimane. Una situazione divenuta insostenibile anche a causa delle conseguenze che derivano dalla spazzatura lasciata nell’ambiente: “Ormai intorno casa è diventato un covo di animali che rovistano tra i rifiuti”.

Già prima del 20 novembre scorso, data della prima segnalazione, l’utente aveva provveduto a segnalare quanto stava accadendo, ma “non si è mosso nulla. Spero che possiate sensibilizzare la vicenda. Allego anche bolletta arrivata”, ha scritto a TermoliOnLine.

A distanza di otto giorni (domenica 28 novembre ndr), le condizioni in via delle Magnolie non sembrerebbero essere migliorate, malgrado ulteriori segnalazioni effettuate: “Faccio seguito con il presente messaggio a quanto scritto nel precedente del 20/11. La situazione è rimasta invariata. Alle continue segnalazioni come risposta c'è stato il silenzio”.