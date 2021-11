TERMOLI. Diverse decine i termolesi che nella mattinata di sabato 27 novembre si sono recati a piazza del Papa per smaltire i piccoli elettrodomestici come fornetti, tv, phon, piastre elettriche e telecomandi, presi in carico da un operatore della Rieco Sud che ha poi provveduto a portarli all'ecocentro comunale in via Arti e Mestieri, 27. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei Raee che, anche se di piccole dimensioni, non vanno mai smaltiti nel secco residuo, ma portati presso l'ecocentro aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.