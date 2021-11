FROSOLONE. Un tappeto bianco ha ricoperto le strade di Frosolone che, per la prima volta in questo nuovo inverno, saluta la dama bianca. I soffici fiocchi, scesi copiosi anche nel capoluogo campobassano, hanno reso magica l’atmosfera a Frosolone.

Diversa la situazione sulla costa, dove continua ad insistere il vortice di aria fredda con pioggia al seguito. La situazione meteo è in continua evoluzione, come mostrano le previsione di 3B Meteo.

LUNEDI': maggiori annuvolamenti su Molise, Basilicata e Foggiano con possibili precipitazioni che a tratti assumeranno anche carattere nevoso a partire dai 700-800 metri di quota. Temperature in sensibile diminuzione. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1300 metri. Mare molto mosso.

MARTEDI': Nello specifico sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; su materano e litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1100 metri. Mare molto mosso.