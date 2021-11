Mensa scolastica, rinnovato il comitato di controllo sul servizio di refezione

TERMOLI. Mensa scolastica, il blitz del Nas in basso Molise della scorsa settimana ha messo in allarme chi paga anche diversi euro al giorno, se ha più figli, a Termoli. Hanno lamentato la carenza di informazioni sul servizio di refezione scolastica. Tempestiva è giunta, quasi contestualmente all’azione ispettiva dei Carabinieri per la Tutela della salute, la delibera dell’amministrazione comunale, che ha reintegrato il Comitato mensa, organo di controllo del medesimo servizio, che deve essere rinnovato ogni anno sulla base delle nomine dei rappresentanti degli Istituti comprensivi.

L’articolo tre del nuovo regolamento disciplina la composizione del Comitato Mensa: dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della Città; un rappresentante dei genitori dei bambini frequentanti gli asili nido, un rappresentante dei genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia comunale, un rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna Istituzione scolastica della Città; un rappresentante dei docenti degli asili nido e uno per la scuola dell’infanzia comunale, uno per ciascuna Istituzione scolastica della Città; un rappresentante dell’ Asrem – Servizio d’Igiene degli alimenti e della nutrizione; un rappresentante della Ditta appaltatrice; dall’assessore competente o suo delegato; tre rappresentanti del Consiglio comunale (due della maggioranza - uno della minoranza).

Le istituzioni scolastiche della Città di Termoli si articolano in quattro Istituti comprensivi (infanzia e primaria e secondaria di I grado), Asili nido comunali e Scuola dell’Infanzia comunale e per l’effetto occorre individuare un rappresentante dei genitori e un rappresentante dei docenti riferiti alle predette Istituzioni scolastiche che usufruiscono del servizio mensa; acquisite le note di nomina dei rappresentanti d’Istituto pervenute dai quattro Istituti comprensivi, dalla Scuola dell’Infanzia comunale e dagli Asili nido comunali; la Giunta comunale ha nominato il Comitato Mensa per l’anno scolastico 2021/22, sulla base delle note di nomina dei rappresentanti d'Istituto pervenute dai quattro Istituti comprensivi, dalla Scuola dell'Infanzia comunale e dagli Asili nido comunali, è così formato:

dai Dirigenti dei quattro Istituti comprensivi:

- Prof.ssa Rosanna Scrascia - Istituto comprensivo “Bernacchia”

- Prof. Luana Occhionero - Istituto comprensivo “Difesa Grande”

- Prof.ssa Marina Crema - Istituto comprensivo “Schweitzer”

- Prof. Francesco Paolo Marra – Istituto comprensivo “Brigida”

Dai rappresentanti dell’ Istituto comprensivo “Bernacchia”:

- Salerno Antonella (componente docente);

- D'Amico Silvia (componente genitore);

Dai rappresentanti dell’Istituto comprensivo “Difesa Grande”:

- Tarantini Maria (componente docente);

- Antonetti Valentina (componente genitore);

Dai rappresentanti d’Istituto del Istituto comprensivo “Schweitzer”:

- Colitto Marinella (componente docente);

- Pucacco Cinzia (componente genitore);

Dai rappresentanti dell’ Istituto comprensivo “Brigida”:

- Vecchione Valentina (componente docente);

- Rucci Vincenzo (componente genitore);

Dai rappresentanti della Scuola dell’Infanzia Comunale:

- Coordinatrice Pedagogica: Dott.ssa Iannacone Primiana;

- Palazzo Concettina (componente docente);

- De Lerma Di Celenza e Di Castelmezzano Maria (componente genitore);

Dai rappresentanti dell’Asilo nido comunale Via Volturno - Difesa Grande – Montecarlo:

- Coordinatrice Pedagogica: Dott.ssa M. Gabriella Sabato

- Corso Emanuela (componente docente);

- Intrevado Giulia (componente genitore);

Un rappresentante dell’Asrem - Servizio d’Igiene degli alimenti e della nutrizione:

- Dott. Andrea Di Siena o suo delegato

Un rappresentante della Ditta Appaltatrice:

- Dott. Bruno Loiacono o suo delegato

Dall’Assessore competente:

- Sig.ra Silvana Ciciola o suo delegato

Tre rappresentanti del Consiglio Comunale (2 maggioranza – 1 maggioranza):

- Consigliere Basso Antonio Di Brino (maggioranza)

- Consigliere Nicola Malorni (maggioranza)

- Consigliere Antonio Bovio (minoranza).