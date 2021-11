Non solo differenziata, Manes punta a rilanciare l'Unione dei Comuni "Basso Biferno"

MONTECILFONE. E’ stato acclamato, all’unanimità ovviamente, neo presidente dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”. Giorgio Manes, sindaco di Montecilfone, riunirà per la prima volta la Giunta di Palazzo Ducale domani, dove ha anticipato che sarà molta la carne a cuocere. In realtà, da quando è nato questo ente associativo sovra-comunale, rispetto ai propositi iniziali, ha visto più fumo che arrosto, eccezion fatta per la gestione della raccolta differenziata e anche qui non tutto è sempre filato liscio nel corso del tempo. Queste le prime parole dopo l’elezione avvenuta per acclamazione di venerdì scorso. «Ringrazio tutti i sindaci per aver fatto sintesi su di me e tutti i consiglieri delegati dei vari comuni.

Nel mio intervento oltre ai ringraziamenti ho elogiato il lavoro che è stato fatto, specie sulla raccolta differenziata che sta avendo buoni risultati con la ditta Giuliani. Un plauso al personale dell’unione che anche se è stato ridotto sta portando avanti quelle che sono i servizi essenziali e a questo proposito ho sottolineato il potenziamento della struttura. Vanno aggregati sicuramente i servizi dei vari comuni in forma associata funzioni diverse come, ad esempio, i servizi socio-assistenziali, lo sportello unico per le attività produttive, la partecipazione a bandi per il finanziamento di investimenti pubblici, i "Pnrr" con progetti condivisi. L’Unione è uno strumento potente, un’opportunità di confronto per crescere e per acquisire nuove competenze, concludo dicendo che ci sono tutti I buoni propositi per rilanciare l’Unione dei Comuni».