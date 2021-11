Mercati finanziari: il punto degli analisti sull'allarme inflazione

Se ne parlava già da diversi mesi, ma in questo periodo l'inflazione è diventato uno degli argomenti più dibattuti. In effetti in alcuni paesi i prezzi al consumo sono schizzati a livelli che non si vedevano da almeno trent'anni e se si considera l'intera area Euro, si registrano dati simili a quelli di tredici anni fa. Anche se sono già stati fatti degli annunci ufficiali importanti in merito agli interventi del prossimo futuro, l'inflazione potrebbe non rientrare entro i livelli target in così breve tempo.

La Fed ha già fatto sapere di aver ridotto il suo QU, mentre il PEPP della Bce scadrà il prossimo marzo. Nonostante queste novità relative ai programmi di acquisto delle due banche centrali, ancora non è possibile sapere quanto tempo servirà per tornare alla normalità, così come non si può escludere un'ulteriore ondata inflazionistica (anche se al momento non dovrebbero esserci i presupposti). A questo proposito, per capire come investire con inflazione è opportuno seguire i consigli degli esperti del settore, come il team di borsamercato.com, che spiega come muoversi sui mercati finanziari quando è presente questo scenario.

L'inflazione vola: è allarme

Durante il periodo più duro della pandemia, BCE e Fed hanno immesso grandi quantità di liquidità nel sistema. Si trattava di un intervento necessario per dare una mano ad un'economia in grossa difficoltà, però oggi si vedono anche le conseguenze negative sul valore della moneta. L'indice dei prezzi al consumo negli ultimi mesi è in costante salita: in questo caso non si tratta solo di numeri incomprensibili ed inutili, perché l'effetto nelle tasche dei consumatori è evidente.

Come si è arrivati all'aumento dell'inflazione? Per dirla in modo molto semplice, la quantità di denaro presente nell'economia è aumentata molto di più rispetto alla produzione: ci sono quindi più soldi, ma le cose da comprare sono allo stesso livello di prima, se non di meno; i prezzi salgono e la moneta perde di valore. Oggi i rincari più evidenti sono quelli che riguardano i beni energetici, che hanno registrato un +20,2% a settembre ed un +22,9% ad ottobre.

Si può investire quando l'inflazione è alta?

Ovviamente l'inflazione non deve essere vista come un male assoluto, perché se rimane entro un certo tasso (2/3% annuale) può dare una mano alla crescita dei consumi e dell'economia. Il problema è che i dati rilevati adesso fanno riferimento a percentuali ben più alte, e la cosa non è più positiva. Per lo meno non lo è per tutti: gli investitori che sanno dove e come muoversi possono sfruttare delle interessanti opportunità.

Quando si parla di investimenti è però necessario fare sempre una premessa: ogni investitore ha un suo profilo, determinato in base alla sua predisposizione al rischio, al suo capitale iniziale, all'orizzonte temporale che ha in mente per il suo investimento e ad altre preferenze personali. Detto questo, cerchiamo di capire quali sono i mercati finanziari ed i settori in cui può essere conveniente investire in un periodo caratterizzata da un alto livello di inflazione.

Mercati finanziari e asset consigliati dagli analisti

Semaforo verde per il mercato immobiliare: quando i prezzi dei beni salgono, quelli delle case salgono ancora di più! Naturalmente questo non significa che i privati debbano buttarsi a capofitto nell'acquisto di case ed edifici: meglio affidarsi ai REITs, ovvero dei fondi che sono quotati in borsa e che investono proprio sugli immobili; in questo modo è possibile accedere al mercato con capitali contenuti, diversificare l'investimento e percepire dei dividendi.

Anche il mercato azionario può offrire opportunità molto interessanti. Quando l'inflazione galoppa, i prezzi salgono molto rapidamente, mentre i salari si adeguano molto più lentamente. Si crea quindi uno scarto positivo per le aziende che producono beni e offrono servizi, uno scarto che si traduce in maggiori profitti e maggiori dividendi per gli azionisti. Si può puntare su un portafoglio composto dai titoli di diverse grandi società oppure investire in ETF. Buon investimento anche l'oro, mentre si sconsigliano i titoli di stato e le opere d'arte.