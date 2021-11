Super Green pass in vista, summit in prefettura: disposti controlli rigorosi su locali e trasporti

CAMPOBASSO. La data del 6 dicembre 2021 è sempre più vicina, lunedì prossimo in vigore le nuove norme di contenimento della pandemia, misure urgenti contro il Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Si è riunito oggi, presieduto dal prefetto Francesco Antonio Cappetta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, con la presenza della Capitaneria di Porto e della Polizia Stradale, anche l'assessore Regionale ai Trasporti, il sindaco del Comune di Campobasso, il vice presidente della Provincia e il direttore Generale dell'Asrem.

L'incontro, seguito alla videoconferenza tenuta oggi dal Ministro dell'Interno con i Prefetti dei capoluoghi di regione, è stato organizzato per programmare un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo sul rispetto dell'obbligo del possesso e dell'esibizione del green pass, con l'obiettivo di assicurare che le prossime festività possano essere vissute dalla cittadinanza in un clima di serenità e sicurezza. Nell'occasione, sono state gettate le basi per l'approvazione dell'apposita pianificazione prefettizia prevista dalle nuove disposizioni normative in materia. Saranno effettuati, con il concorso di tutte le Forze di Polizia e delle Polizie locali, controlli rigorosi che riguarderanno gli esercizi pubblici, le attività di intrattenimento ludiche e sportive, nonché l'intero sistema del trasporto pubblico regionale e locale. In un'ottica di sicurezza integrata e partecipata saranno coinvolte le associazioni rappresentative delle categorie interessate affinché contribuiscano a svolgere un'azione di sensibilizzazione e supporto nei confronti degli associati.