CAMPOMARINO. Un incontro dedicato alla violenza di genere e al cyberbullismo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Un evento di rilievo, quello tenutosi ieri, che ha coinvolto i massimi esperti nella tematica, organizzato dal Comune di Campomarino, l’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, l’Ordine degli Psicologi del Molise e la sezione di Termoli della FIDAPA.

Ad ospitare l’incontro è stato l’Istituto Comprensivo di Campomarino, con le insegnanti e i ragazzi delle classi terze della scuola secondario di primo grado che hanno assistito agli interventi e posto domande ai relatori.

Prima degli interventi dei relatori, il sindaco Piero Donato Silvestri ha dato il benvenuto agli ospiti sottolineando l’importanza di coinvolgere la scuola e i ragazzi in un incontro del genere: “E’ necessario un cambio culturale per comprendere la problematica della violenza di genere. La scuola è alla base della nostra formazione e il Comune di Campomarino sostiene a pieno questa giornata attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali. Sicuramente anche in futuiro saranno programmati incontri del genere volti a coinvolgere la scuola e i giovani”.

Il vicesindaco Rossella Panarese, Assessore alle Politiche Sociali ha posto l’accento sull’importanza di una giornata utile a porre l’accento su una tematica importante: “Tengo a ringraziare tutte le istituzioni presenti oggi, il loro impegno e la loro presenza qui è fondamentale. Il lavoro dell’Ordine degli Psicologi, dell’Arma dei Carabinieri, della FIDAPA, e il Presidente della Consulta per la disabilita Avv. Tina De Michele sempre in linea nel condurre queste battaglie. È importante riflettere sul tema di questa giornata, sulla violenza di genere che è un tema onnipresente nelle cronache. Abbiamo scelto di parlare anche di Bullismo e Cyberbullismo” ha spiegato l’Assessore Panarese rivolgendosi in particolare ai ragazzi ed invitando a riflettere sui problemi legati all’utilizzo della rete e dei social.

A fare gli onori di casa il Preside dell’Istituto Comprensivo Teodoro Musacchio e il Direttore dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali Marco Altobello in veste di moderatore. Presenti anche i rappresentanti delle Forze dell’ordine, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Termoli Maggiore Alessandro Vergine, il Comandante della stazione di Campomarino Massimo Pacucci e il Comandante della Polizia Municipale di Campomarino Antonio Di Lena.

I numerosi interventi si sono sviluppati in modo trasversale, con un approccio legato agli aspetti legali, giuridici, psicologici e tecnologici che vanno ad influire sulla problematica affrontata.

Tra i relatori, l’avvocata Tina De Michele che ha affrontato il tema legato alla “violenza di genere e gli strumenti di contrasto, la dottoressa Alessandra Ruberto (Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise) che ha relazionato sulle “conseguenze psicologiche della violenza”, la dottoressa Esmeralda Pettine (Presidente FIDAPA sezione di Termoli) intervenuta su “un esempio di reato del codice rosso”.

Fondamentale è stato l’intervento del Comandante dei Carabinieri di Termoli Alessandro Vergine sul bullismo e sul cyberbullismo. Un intervento rivolto principalmente ai ragazzi presenti che testimonia la presenza e l’impegno dell’Arma e delle Forze dell’Ordine, anche attraverso strumenti all’avanguardia.

Ai ragazzi e alle ragazze è stato rivolto anche l’intervento del prof. Luciano Corbo, docente di informatica che ha posto l’accento sulla pericolosità dei social e della rete e su come il mondo virtuale e quello reale possano spesso fondersi e influenzare la vita degli adolescenti.

Presente all’incontro e intervenuta, tra gli altri, la Preside dell’Istituto Industriale Majorana di Termoli Maria Maddalena Chimisso.

Proprio gli studenti e i ragazzi sono stati i veri protagonisti dell’incontro, con una serie di lavori e disegni presentati legati alla tematica affrontata. Molto toccanti sono state le poesie scritte e recitate dai ragazzi, segno che la scuola e il lavoro dei docenti risulta determinante nel preparare e formare le nuove generazioni sulle quali ricade il compito di superare definitivamente la problematica della violenza di genere.

L’incontro ha coinvolto anche le altre classi dell’Istituto Comprensivo, collegate in diretta streaming.