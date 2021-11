Dal Comune stanziati 80mila euro per dare una mano a chi non riesce a pagare la Tari

TERMOLI. Come aveva annunciato l’assessora alle Politiche sociali, Silvana Ciciola, il Comune di Termoli ha deciso di andare incontro a chi ha difficoltà a pagare i tributi locali come la tassa rifiuti, stanziando 80mila euro. Soldi con cui i contribuenti che rientreranno nel bando coi propri requisiti potranno mettersi in pari con la Tari, restituendo di fatto all’ente di via Sannitica quanto non avrebbero potuto fare. Nella delibera di Giunta si spiega come la tassa sui rifiuti negli ultimi due anni sia stata oggetto di molteplici interventi normativi: nel 2020 per l’entrata in vigore del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr) e nel 2021 per l’avvio del Decreto legislativo 116/2020. «Queste modifiche sono intervenute purtroppo in un momento del tutto eccezionale dominato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione su scala mondiale del Covid-19 che ha provocato effetti economici negativi oltre che sanitari a carico sia delle attività che delle famiglie». Secondo le disposizioni del Regolamento Tari e del piano finanziario 2021, sono state introdotte agevolazioni-riduzioni per le utenze non domestiche destinatarie di misure restrittive a seguito dell’emergenza Covid-19, che si tradurranno in sgravi sulle relative bollette 2021. Necessario, dunque, intervenire con ulteriori provvedimenti mirati a favore delle utenze domestiche, con apposito contributo “atipico” “una tantum” da corrispondere direttamente sotto forma di discarico sul tributo. Specificato che tale contributo è volto a soddisfare le necessità urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Le maggiori spese derivanti dall’erogazione di un contributo una tantum Tari 2021 per le utenze domestiche in difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19, sono stimabili in 80mila euro, alla Giunta risulta necessario fornire i seguenti indirizzi operativi per consentire le procedure di selezione dei beneficiari alla misura straordinaria di sostegno al pagamento dell’utenza Tari 2021 dell’abitazione di residenza, ammettendo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: avere cittadinanza italiana, di un paese dell’Ue, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Ue, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno; residenza anagrafica nel Comune di Termoli nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo per l’utenza Tari 2021; essere intestatario esclusivamente di una posizione Tari relativa all’abitazione di residenza, utenze domestiche del comune di Termoli (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); essere detentore dell’immobile a titolo di proprietà o con contratto di locazione registrato e valido per il periodo per il quale viene richiesto il contributo Tari 2021; avere un Isee ordinario o corrente in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a 20mila euro; essersi trovato, il soggetto intestatario o altro soggetto appartenente al nucleo familiare nell’anno 2021, in una situazione di difficoltà economica a causa del verificarsi, di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria Covid-19, per almeno 30 giorni complessivi quali: perdita del posto di lavoro; cassa integrazione; sospensione o cessazione delle attività libero professionali, autonome e a partita Iva; non avere pendenze relative a Tassa Rifiuti per annualità fino al 2020 o di averle regolarizzate con istanza di rateazione da presentarsi anche contestualmente alla richiesta di accesso alla presente. Il contributo sarà erogato esclusivamente al richiedente sotto forma di discarico sul tributo dovuto per l’anno 2021, ovvero di rimborso nel caso di versamento del tributo già effettuato.