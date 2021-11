Transazioni in denaro e sicurezza, come fare la propria parte?

L’inarrestabile processo di sviluppo e convergenza delle tecnologie ci ha permesso negli ultimi decenni di automatizzare e digitalizzare una serie di azioni un tempo accessibili solamente in presenza. Sempre più utenti fanno ricorso ai canali online per effettuare acquisti e pagamenti, e sono ormai lontani i giorni in cui era necessario recarsi presso la propria filiale per fare bonifici o svolgere altre operazioni bancarie.

La centralità del tema della cyber security è ad oggi trasversale a una pluralità di settori che ne dipendono: dal banking all’e-commerce, dai servizi postali alle piattaforme di intrattenimento. Ecco come riconoscere un provider di servizi affidabile.

Parole d’ordine: cyber security e trasparenza

L'impiego di ottimi strumenti di cybersecurity e il monitoraggio continuo della sicurezza dei sistemi sono estremamente importanti nella protezione dei clienti, specialmente nelle industrie responsabili del benessere finanziario e della tutela dei dati personali di ognuno dei propri utenti.

È fondamentale rivolgersi a operatori che abbiano implementato piani di gestione del rischio informatico in grado di proteggere la loro rete dai tentativi di attacco e garantire la sicurezza dei consumatori. Quando si notano attività fraudolente nei propri account, infatti, è ormai troppo tardi per arrestare il processo di diffusione dei dati violati.

Sicurezza delle transazioni: cosa cercare in un operatore online

Per quanto riguarda i siti tramite cui vengono gestiti conti - che si tratti di conti bancari, di conti gioco su piattaforme di intrattenimento online, oppure di account aperti presso provider di servizi di altra tipologia - è sempre bene assicurarsi che offrano uno storico delle operazioni trasparente e intuitivo, e che abbiano ottenuto certificazioni relative alla sicurezza del sistema di gestione delle informazioni utilizzato.

Come consumatori possiamo verificare che le aziende a cui ci affidiamo siano dotate della certificazione ISO/IEC 27001, ovvero lo standard normativo internazionale che definisce i requisiti per impostare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Nel caso dei portali di gioco online come ad esempio i casino virtuali, possiamo inoltre assicurarci di avere a che fare con realtà che abbiano ottenuto la licenza necessaria ad operare legalmente, ovvero quella rilasciata dall’ADM alle aziende di massima affidabilità, tra cui ad esempio il player Sisal , uno dei principali operatori di casino sul mercato nazionale.

Assicuriamoci, infine, di seguire sempre i più noti accorgimenti di base, tenendo al sicuro i nostri codici di accesso ed effettuando transazioni esclusivamente tramite dispositivi personali, attraverso pagine web contrassegnate come sicure.