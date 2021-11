Cinque turni e 84 ore di stop al servizio di Emodinamica del San Timoteo a dicembre

TERMOLI. Scemano, si riducono, ma i turni di mancata reperibilità nel servizio di emodinamica dell’ospedale San Timoteo di Termoli non vengono annullati. Non sono servite l’udienza al Tar Molise del 16 novembre scorso (e domani si replica), le diffide del sindaco di Termoli Francesco Roberti, del comitato San Timoteo, e l’insurrezione popolare sul rischio che emergenze tempo-dipendenti vengano affrontate borderline o addirittura fuori dal contesto di accesso alle cure in sicurezza. La carenza di medici si conclama in altri 5 stop a dicembre, non sono i 20 di ottobre e nemmeno gli 8 di novembre, ma c’è un buco nella rete di cardio-protezione in basso Molise.

Questo il calendario delle assenze, che vedranno dirottati altrove i pazienti che dovessero aver bisogno di emodinamica.

Dalle 8 alle 8 del primo dicembre; dalle 20 alle 8 del 4 dicembre; dalle 8 alle 20 del nove dicembre; dalle 20 alle 8 del 13 dicembre e infine dalle 8 alle 8 del 16 dicembre.

La nota è stata firmata dal direttore del reparto di Cardiologia Erminio Calgione e dal direttore sanitario del plesso di viale San Francesco, Reimondo Petrocelli.

Sono 84 ore nel mese che chiude il 2021 dove non sarà garantito questo importante presidio, peraltro non è un mistero e tanto meno una sorpresa, poiché la stessa Asrem, in sede di camera di Consiglio al Tar Molise di due settimane fa, aveva già annunciato che avrebbe calendarizzato assenze anche nel mese che sarebbe sopraggiunto di lì a 14 giorni.