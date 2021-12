Tamponi molecolari per trattare urgenze neurochirurgiche, emergenze in corto circuito

TERMOLI. La gestione delle patologie tempo-dipendenti sempre più complicata nel Molise e soprattutto nel basso Molise, dove ad esempio, per eventi traumatici che necessitano di terapia neuro-chirurgica, si deve andare lontano, e non poco.

Non bastasse il vulnus sul servizio di emodinamica a singhiozzo, che anche per dicembre, com’è noto, mette in conto 84 ore di stop in 5 turni diversi, al San Timoteo altra problematica a causa di tamponi molecolari richiesti per pazienti che hanno subito danni, come un clochard che nella notte è caduto e si è procurato un brutto trauma cranico.

Il Pronto soccorso del nosocomio di viale San Francesco ha subito contattato la struttura di riferimento, il Neuromed di Pozzilli, che però non ha assentito al trasferimento del senza fissa dimora, peraltro aggravatosi nel corso della notte, poiché aveva solo un test rapido di negatività al Covid e non quello molecolare, più attendibile.

L’esito di un molecolare si riesce ad avere in tempi diversi da quelli necessari a un trattamento neurochirurgico d’urgenza, come viene identificato dal concetto della golden hour.

In chirurgia d'urgenza, la "golden hour" (letteralmente l'ora d'oro) si riferisce al periodo di tempo che va da pochi minuti a diverse ore dopo una lesione traumatica causata da un incidente, durante il quale vi è la più alta probabilità che un pronto trattamento medico possa evitare la morte.

È ben noto che le possibilità di sopravvivenza di una vittima sono maggiori se si ricevono cure adeguate entro un breve periodo di tempo da un grave trauma; tuttavia non vi sono prove che i tassi di sopravvivenza diminuiscano sensibilmente dopo 60 minuti. Alcuni autori utilizzano il termine ad indicare l'importanza di un rapido intervento nei casi di trauma piuttosto che nel senso stretto di un periodo critico di un'ora entro cui intervenire.

Da qui, il paradosso per il paziente classe 1975, costretto a migrare alla rianimazione di Foggia, fuori regione.