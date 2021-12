TERMOLI. Dai dati diffusi dal commissario all'emergenza Covid, in Italia, sino alle 6.15 di oggi, primo dicembre, somministrate 96.335.451 dosi vaccinali. Di queste sono 47.226.119 prime dosi, pari all'87,44% della popolazione over 12; ciclo completo a due dosi con 45.683.073 vaccini, pari all'84,58% della popolazione over 12. I guariti entro sei mesi sono 360.622, che porta al totale di 47.586.741, l'88,11% dei residenti over 12.

Le dosi addizionali (terze o booster) sono state già 6.543.004, pari al 45,66% della popolazione vaccinata da oltre 5 mesi.

In Italia utilizzato il 94,3% delle dosi consegnate, pari a 102.127.530. Il Molise è al 98,1%, con 516.236 dosi su 526.180.