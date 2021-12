CAMPOBASSO. Intercettati altri commenti da parte dei legali all'uscita dell'udienza in camera di consiglio al Tar Molise. Per l'avvocato Giuseppe Ruta, in compagnia di Massimo Romano, incaricati dal Comune di Campobasso e dal comitato Pro Cardarelli, la questione risiede nella «Sanità che non arriva nemmeno nei servizi essenziali, progressivo smantellamento della sanità pubblica, perché le risorse non sono sufficienti e questa coperta che è sempre la stessa, si va progressivamente spostando verso la sanità privata. Le risorse sono limitate ed è chiaro che nella misura in cui vengono a essere catalizzate dalle strutture private, scoprono alle volte servizi pubblici anche essenziali. Questo è il tema ed è sotto gli occhi di tutti. C'è un disavanzo che cresce sempre di più e c'è un commissariamento che subiamo da molti anni da parte dei Ministeri, non siamo nemmeno noi molisani gli autori di questo disastro sanitario, ma è dovuto ed è riconducibile a un discorso di programmazione.

Ovviamente la magistratura ha dei limiti anche oggettivi, perché ha funzioni di controllo e demolitoria, ma qui il problema è di programmazione. Qui arriva a tappare alcune delle buche che ci sono e a censurare alcune condotte, ma i problemi sono a monte. Mancano i programmi, i piani sono sbilanciati e alcune volte sono funzionali agli interessi che non sono quelli della collettività, da questo punto di vista è evidente che anche i cittadini devono prendere consapevolezza che se ci sono delle eccellenze che assorbono dei budget sporporzionati rispetto a quello che è il budget regionale, automaticamente ci sarà una carenza su strutture e servizi essenziali». Per l'avvocato Ruta il problema è essenzialmente politico e la magistratura corre solo ai ripari, da qui la necessità di focalizzare quale sia il reale vuoto da colmare.

Poi, a intervenire, con un video-messaggio, anche l'avvocato Laura Venittelli, che ha curato assieme alla collega Rita Matticoli il ricorso per la Casa dei Diritti.