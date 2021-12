POZZILLI. Consentito il primo atterraggio in emergenza al 118 della Calabria sulla pista di Pozzilli inaugurata quest’estate. Il paziente dopo l’atterraggio è stato trasferito presso l’ospedale Neuromed per le cure del caso. Presenti sull’area i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Municipale, l’ambulanza e gli operatori sanitari. «L´intervento di oggi ha riguardato un ragazzo di 34 anni che è stato in coma per lungo tempo e dopo il risveglio è stato chiesto un ricovero presso Neuromed. Un grazie a tutti per l’operatività e la collaborazione e un augurio di pronta guarigione al giovane che possa al più presto tornare ad una vita normale», ha reso noto la sindaca di Pozzilli.

Poi, è giunta la nota del Neuromed.

«Attivata la rete di emergenza. Questa mattina è atterrato sulla pista dell’elisuperficie di Pozzilli l’elicottero del Suem 118 partito da Lamezia Terme con un paziente proveniente dall’Ospedale Pugliese di Catanzaro e diretto al Neuromed di Pozzilli.

Parliamo di un giovane rianimatore dell’ospedale calabrese che, a seguito di un incidente stradale avvenuto qualche settimana fa, era rimasto gravemente ferito. Dopo la degenza presso un Centro risveglio il giovane, superato il coma, aveva bisogno di una Neuroriabilitazione intensiva. Da qui l’allerta al Neuromed che questa mattina ha ricoverato il giovane. Nell’istituto di Pozzilli il paziente seguirà l’iter neuroriabilitativo».

«Ringrazio il Comune di Pozzilli, il sindaco Stefania Passarelli, il comando locale dei Vigili urbani, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che hanno permesso questo delicato trasporto». Così il direttore sanitario di Neuromed, Orazio Pennelli.