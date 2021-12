Tante cose da creare con la saldatura

La saldatura è qualcosa che conoscono in pochi veramente. Abbiamo visto tutti, almeno una volta, un operaio con la fiamma ossidrica intento a saldare qualcosa e tutti abbiamo pensato che ciò fosse esclusivamente di sua competenza. Saldatura vuol dire industria, fatica, sudore … ma non è detto. Vuol dire pure arte. Fondere i metalli insieme non serve soltanto per creare attrezzi da lavoro, pannelli, parti meccaniche. Gli artigiani usano questo metodo anche per scolpire statue e oggetti originalissimi. Bisogna esplorare a fondo il mondo dei saldatori e la loro abilità, per capire quante cose si possono creare con il ferro e la fiamma.

I segreti della saldatura

Innanzi tutto, come si effettua una saldatura? Da dove nasce quella “fiamma blu” che può ricreare il metallo in mille forme diverse? Esistono dei macchinari bruciatori che accendono la fiamma utilizzando combustibili diversi a seconda dell’uso e della potenza che serve. Per la saldatura ad arco industriale, per quella autogena, che servono nelle grandi industrie per tagliare e modellare metalli molto resistenti si useranno gas come argon, elio, diossido di carbonio. Per le saldature più artigianali, invece, delle miscele che producono fiamme più simili alla finezza di un laser.

Il saldatore ha già in mente il pezzo da comporre. Con la fiamma può tagliare il metallo ma anche fonderlo al punto da unirlo ad altri metalli, creando – una volta freddi – degli oggetti nuovi e resistenti come i primi. Non devono per forza essere parti di navi, pezzi di macchinario industriale … possono essere anche anelli, decorazioni, in poche parole … arte.

L’arte della saldatura

L’arte della saldatura nasce negli Stati Uniti, precisamente in due città famose per le industrie siderurgiche: Chicago e Houston. Qui, tanti operai specializzati hanno deciso di reinventarsi, al di là della catena di montaggio, e di usare la saldatura per creare originalità e bellezza. Uno molto famoso è il texano Scott Raabe che con la sua fiamma da saldatura crea piatti, vasi, tazze, statue dai colori arcobaleno. Ciò è effetto del modo di saldare insieme i vari metalli.

Gli fa concorrenza, da Chicago, Richard Lauth che usa invece strumenti di saldatura molto più piccoli e maneggevoli con i quasi riesce a intagliare perfino bellissimi animali di metallo, oltre a prodursi in incisioni sul ferro e sull’acciaio di incredibile precisione. In Italia esiste una realtà simile in Emilia-Romagna, a Casalgrande, dove alcune aziende che vendono macchinari da saldatura realizzano anche oggetti particolari, fatti proprio con questo metodo.

In fondo, se l’industria è già un’arte di suo, perché non immaginare che i metodi “pesanti” che si usano in quell’ambiente non possono essere prestati pure all’artigianato della bellezza? Anche l’antichissima arte del ferro battuto, ad esempio in Sicilia, oggi utilizza la saldatura per mettere insieme i pezzi forgiati a mano. E così da un fiore di ferro e da un pannello in acciaio può nascere una decorazione da giardino che assume tutte le forme che il cliente vorrà. La mano dell’uomo e la magia dell’arte della saldatura garantiscono la riuscita.