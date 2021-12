CAMPOBASSO. Provincia di Campobasso, in quanto territorio e non ente pubblico, per intenderci, al centro di controlli rigorosi da lunedì prossimo. In vigore il super green pass, non si faranno sconti. E’ stato ribadito stasera in prefettura, dal prefetto Cappetta, ma anche dal questore Conticchio e dal governatore Toma, ha detto la sua anche il sindaco del capoluogo, Gravina. In primis, focus sul trasporto pubblico e locale. Le autolinee dovranno controllare il possesso del certificato verde.

Rappresentati tutti i vertici delle forze dell’ordine, oltre alla Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto. Ci sarà anche il supporto delle Polizie locali. Intervenuto sul nodo trasporti l’assessore regionale Pallante. Il Comune di Termoli era rappresentato dall’assessore Giuseppe Mottola e dal comandante della Polizia locale Pietro Cappella, giudicato soddisfacente il piano messo a punto, si chiede che il gruppo interforze possa collaborare su snodi specifici come quello autostradale, visto il rientro previsto di molti molisani dal Nord per le vacanze invernali.

Da mettere a fuoco la necessità di garantire massiccia presenza affinché i controlli siano effettivamente svolti, ma anche ricordare come siano inasprite le sanzioni, pecuniarie e per la chiusura di esercizi pubblici inottemperanti.

In agenda, il Piano provinciale per l’effettuazione di controlli finalizzati a garantire il rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione della certificazione verde “green pass”, che il prefetto ha provveduto al adottare dopo un confronto con il Comitato.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della riunione, sono stati annunciati controlli sul territorio provinciale che saranno attuati, dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, secondo linee di intervento coordinate dal questore di Campobasso.