TERMOLI. Ieri mattina presso l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Termoli si è svolta una riunione operativa con le associazioni di volontariato presieduta dall'assessore Silvana Ciciola e dalla struttura tecnica per programmare le azioni in favore dei soggetti senza fissa dimora, per affrontare l'emergenza freddo, ma anche per valutare le risorse umane disponibili e gli interventi che attualmente sono messi a disposizione delle persone coinvolte.

E’ stato stabilito di istituzionalizzare la rete tra Comune e Associazioni attraverso incontri periodici tesi a monitorare le azioni programmatiche in favore dei soggetti senza fissa dimora e per proporre i successivi interventi in favore dei nuclei familiari disagiati.

Erano presenti al tavolo tecnico l'Assessore Silvana Ciciola, il dirigente Marcello Vecchiarelli, l'assistente sociale Rosanna Bianco e le associazioni SAE 112, Valtrigno, Città Invisibile, Faced, Misericordia di Termoli e la Caritas Diocesana Termoli-Larino.

Nella giornata di giovedì 7 ottobre si era tenuto un primo incontro tra le associazioni, gli Enti e i gruppi già attivi ed operanti in rete per offrire supporto alle persone senza dimora presenti nel territorio comunale di Termoli. Erano presenti rappresentanti di Caritas diocesana di Termoli-Larino, della Diocesi stessa, dell'Associazione Faced e Città Invisibile, della Caritas parrocchiale di Sant'Antonio.

IL PROGETTO

Finalità dell'incontro: discutere proposte da presentare all'Ente Locale Comune di Termoli per stabilire un Piano Freddo in favore delle persone senza dimora presenti in città, in modo tale da garantire che nessuna delle suddette persone sia costretta a dormire in strada nei mesi freddi che sono alle porte. Constatato che il numero delle persone senza dimora attualmente presenti a Termoli è di circa 30-35 persone stabilmente presenti, con contatti annuali da parte dei gruppi di solidarietà attivi in città che si aggirano intorno ai 100.

Considerato che alcune di queste persone hanno già trovato provvisoriamente soluzioni autonomamente e/o con il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Termoli e degli Enti di Terzo Settore locali.

Definito pertanto che, nel concreto, si tratterebbe di predisporre -un'ospitalità di comunità" in strutture e/o appartamenti almeno fino a marzo 2022 per circa 15/20 persone (soluzioni in coabitazione).

Constatato altresì che al momento attuale l'accesso al dormitorio pubblico maschile risulta di fatto quasi sbarrato, e che comunque i posti disponibili sono nettamente diminuiti rispetto a solo due anni fa, passando dai 18 di allora ai 4/5 attuali. Valutato peraltro che il dormitorio rappresenta una soluzione solo temporanea per affrontare un fenomeno sociale in netta crescita, come quello della grave emarginazione adulta frutto dell'impoverimento delle nostre società e dei nostri territori e ritenuto quindi opportuno integrare all'offerta di posti in dormitorio l'offerta di posti in appartamenti. Tutto ciò premesso, gli Enti riuniti nel primo suddetto incontro (a cui farà seguito un secondo incontro nella giornata di giovedì 21 ottobre) ritengono di adoperarsi in prima persona e di interessare il Comune di Termoli affinché si proceda con:

• l'apertura di un tavolo di dialogo permanente alla presenza degli Enti di Terzo Settore e del Comune di Termoli per la programmazione congiunta di tutti gli interventi possibili e necessari per la definizione del suddetto Piano-Freddo;

• l'individuazione di almeno ulteriori 5/7 posti da offrire in via continuativa almeno da novembre a marzo presso i dormitori pubblici (Isola Felice ed ex Caserma dei Carabinieri);

• l'ospitalità immediata di 5/6 persone presso locali e/o appartamenti già a disposizione degli Enti di Terzo Settore;

• l'attivazione immediata di una campagna di sensibilizzazione presso le parrocchie e le comunità parrocchiali per la ricerca di ulteriori posti in case in cui poter ospitare persone senza dimora;

• la creazione da parte dell'Ente Locale di un Fondo di Garanzia che permetta di individuare altri appartamenti siti nel Comune di Termoli da destinare all'accoglienza ed ospitalità di altre circa 10 persone.