TERMOLI. Il viaggio nel mondo dell’Educazione Civica intrapreso dagli alunni dell’Istituto comprensivo Schweitzer di Termoli continua.

Gli alunni delle classi 3 A e 3 B, martedì 30 novembre, hanno avuto l’opportunità di parlare di Costituzione e di confrontarsi sul tema con Pietro Emanuele - Dottore di ricerca presso l’Università di Caserta e Cultore di Diritto Pubblico presso l’Orientale di Napoli. All’incontro è intervenuto Dario Di Majo – Direttore Editoriale Simone per la Scuola con il quale il dottor Emanuele collabora stabilmente.

L’evento, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Marina Crema, è stato organizzato dalla referente per l’educazione civica professoressa Valentina Limongi con la collaborazione del fornitore dell’Agenzia Scuola&Servizi Zanichelli Miche Di Castro.

“L’incontro di oggi” - ha precisato la dirigente scolastica professoressa Crema in apertura – “ha un importante valore formativo perché l’educazione civica, ultimamente introdotta all’interno del curriculo formativo, è un insegnamento trasversale a tutte le discipline. Trattare questi temi è fondamentale perché la scuola non è solo il luogo dove vengono impartite le conoscenze ma è il luogo dove vengono formati i cittadini del domani. Proprio per questo motivo, la nostra scuola ha voluto dare la possibilità agli studenti di confrontarsi sul tema della Costituzione che può essere considerata come il “vangelo laico” su cui fondare la propria vita nel rispetto della libertà e dei diritti dell’altro.

Il dottor Emanuele ha reso fruibile e comprensibile ai giovani studenti un tema importante come quello della Costituzione attraverso la descrizione di come è nata e quali sono stati i motivi che hanno contribuito alla sua redazione. Inoltre, si è soffermato sull’analisi degli articoli principali di questo documento.

Emanuele ha definito la Costituzione come “il pass che permette agli uomini di oggi di essere liberi di parlare, di pensare, di studiare e di creare una famiglia. La Carta Costituzionale è un atto di rivoluzione, frutto di una lotta combattuta con sacrificio e coraggio dai nostri predecessori.” Inoltre, ha sottolineato ai ragazzi che “la Costituzione, scritta tanti anni fa, è il documento che gli permette di essere seduti tra quei banchi, liberi di crescere, di ascoltare, di pensare e ancor più di esprimere le proprie idee senza dover avere paura. Per questo motivo li ha incoraggiati a studiare e a investire tutte le loro energie sulla cultura perché solo attraverso la cultura si può essere liberi e non studiare significa privarsi di un diritto. L’atto di rivoluzione non è terminato con la redazione di questo documento, ma è un atto dinamico di cui fate parte anche voi. Ognuno di voi, studiando e conoscendo quali sono i diritti dell’uomo, svolge il suo atto di rivoluzione. Ciò che siete oggi e che sarete domani dipende proprio da quanto conoscete quali sono i vostri diritti e i vostri doveri.”

Gli alunni, preparati precedentemente dalle professoresse Maria Britannico e Giuseppina Gallina, hanno partecipato all'incontro con entusiasmo e attenzione. Al termine della spiegazione da parte del relatore, i giovani alunni hanno posto una serie di domande accendendo il dibattito.

Infine, prima di concludere gli studenti hanno voluto sottolineare al dottor Emanuele che secondo loro nella Costituzione si registrava l'assenza della menzione di un diritto, secondo loro, molto importante: “il diritto alla felicità “ fondamentale e imprescindibile per la vita di ogni cittadino.